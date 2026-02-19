Зимняя Олимпиада — 2026
19 февраля 2026 в 16:50

Названы запрещенные подарки коллегам на 23 Февраля

Аналитик Васильева: на 23 Февраля не надо дарить коллегам шуточные презенты

Фото: Shutterstock/FOTODOM
При подборе подарков коллегам на 23 Февраля следует учитывать деловую этику и соблюдать личные границы, предупредила в беседе с RT карьерный эксперт центра «Профессии будущего» Мария Васильева. Специалист призвала не выбирать шуточные презенты, связанные с возрастом, семейным положением или внешностью коллег.

В качестве примеров она привела носки, гели для душа и дезодоранты. Эксперт также обратила внимание на необходимость осторожности при выборе парфюма, одежды и аксессуаров. По ее словам, аналогичный подход следует применять и при выборе подарка для руководителя.

Дорогие часы, элитный алкоголь или подарочная карта на внушительную сумму будут выглядеть как попытка выслужиться. Такое может смутить руководителя и вызвать неловкость у коллег, — пояснила Васильева.

К числу неподходящих вариантов Васильева отнесла предметы быта, в том числе сковородки, кастрюли и наборы полотенец. Эксперт рекомендовала обратить внимание на универсальные деловые подарки. В их числе она назвала книгу по профилю работы, качественный ежедневник или сертификат на полезный офисный гаджет.

Ранее клинический психолог Юлия Королева в беседе с NEWS.ru заявила, что электронные устройства являются лучшим подарком для мужчин на 23 Февраля. По словам эксперта, представители сильного пола ценят заботу и внимание, а также вещи, соответствующие их увлечениям и статусу.

