Психолог назвала лучшие и худшие подарки для мужчин на 23 Февраля

Электронные устройства являются лучшим подарком для мужчин на 23 Февраля, заявила NEWS.ru клинический психолог Юлия Королева. По словам эксперта, представители сильного пола ценят заботу и внимание, а также вещи, соответствующие их увлечениям и статусу.

Мужчины обожают заботу и внимание, а также «идеальные» подарки. На первом месте по рейтингу часто стоят электронные устройства — смарт-часы, фитнес-трекеры, умные бутылки, наушники и так далее. Также мужчины любят разные интересные инструменты, спортивные принадлежности, туристическое оборудование, что-то для хобби, кожаные аксессуары. Он будет рад подаркам, подчеркивающим его достоинства и увлечения, например хорошие кроссовки для спорта, инвентарь, велосипед. Из недорогих подарков можно рассмотреть аксессуары для автомобиля, ведь многие знают, что для мужчины машина — символ свободы и статуса, способ самовыражения, — пояснила Королева.

Она отметила, что не стоит дарить мужчинам стандартные гигиенические наборы или пену для бритья. По словам психолога, провальным сюрпризом станут вещи, намекающие на недостатки, такие как средства от храпа или похудения.

Носки считаются самым провальным подарком для мужчины на 23 Февраля. Не стоит дарить пену для бритья, зубную щетку, шампунь, гель для душа, особенно если они низкого качества. Лучше подарить набор косметики премиум-класса или эксклюзивную парфюмерию. Дорогие сорта чая, кофе, деликатесы, элитные сыры могут прийтись по нраву мужскому полу, но не стоит дарить дешевый алкоголь, особенно сомнительного происхождения и низкого качества. Мужчина не обрадуется подаркам, которые указывают на недостатки, например средство для похудения, от храпа, крем, чтобы ноги не пахли, посещение курсов, — подытожила Королева.

Ранее депутат Госдумы Николай Новичков заявил, что в России необходимо установить предельные цены на подарки в преддверии праздничных дней. По его словам, стоимость товаров должна формироваться исходя из затрат, а не из стремления к быстрой прибыли.