11 февраля 2026 в 15:46

В Госдуме призвали ввести потолок цен на подарки в преддверии праздников

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В России необходимо установить предельные цены на подарки в преддверии праздничных дней, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Николай Новичков. По его словам, стоимость товаров должна формироваться исходя из затрат, а не из стремления к быстрой прибыли.

В преддверии 14 Февраля мы видим, что стоимость букетов, например, уже многократно возросла. Я считаю, что должен быть установлен потолок цен на товары, чтобы такое не происходило перед праздниками. Они должны определяться издержками, а не сиюминутным желанием заработать и повышенным спросом. Поэтому, конечно же, должно быть регулирование, — высказался Новичков.

Он подчеркнул, что можно установить верхнюю границу для роста цен на подарки в пределах 25–30%. По словам депутата, это касается не только традиционных презентов, таких как цветы или конфеты, но и широкого спектра других товаров и услуг, стоимость которых увеличивается перед праздниками.

Ранее психолог-консультант Кристина Гундлах заявила, что не все люди любят сюрпризы, и это важно помнить при выборе презента на День святого Валентина. По ее словам, дело не в стоимости подарка, а в том, какой смысл в него вложен.

