Автор книг о любви предупредила об «опасных» подарках 14 Февраля Писательница и психолог Гундлах рассказала об опасности сюрпризов 14 Февраля

Далеко не все люди любят подарки-сюрпризы, это надо учитывать при подготовке презента ко Дню всех влюбленных 14 февраля, рассказала NEWS.ru психолог-консультант, автор книг о любви и знакомствах Кристина Гундлах. По ее словам, дело не в бюджете, а в том, что вы вкладываете в подарок.

14 Февраля — лучший способ показать любимому «я тебя знаю», «я про тебя думаю», «мне важно, что ты чувствуешь». Хороший и недорогой подарок — это опыт или эмоции, упакованные в простую форму. Задайте себе короткий вопрос: что важнее для вашей половинки? Забота, страсть, впечатления? — заявила Гундлах.

Она также призвала не забывать, что есть люди, которые любят сюрпризы, и те, кого они смущают.

Во втором случае дарите что-то спокойное, предсказуемое, — пояснила собеседница NEWS.ru.

Ранее патриарх Русской православной церкви призвал положить конец традиции празднования в России Хеллоуина и Дня святого Валентина. Кирилл назвал этот день «не имеющим ничего общего с настоящей любовью».

В 2023 году День всех влюбленных назвали «элементом духовной агрессии Запада»: с таким заявлением выступил глава Ассоциации православных экспертов Петербурга Кирилл Фролов.