Внезапно наступает 14 Февраля — самый главный праздник всех влюбленных, а вы все еще не купили подарок своему парню? Найдите несколько минут, чтобы дочитать статью, и все ваши проблемы будут решены, потому что мы собрали 100 с лишним идей на любой вкус и кошелек. И выбрать подарок парню на 14 Февраля будет совсем не трудно.

Как подобрать милые и нужные подарки парню на 14 Февраля

Дарить безделушку, которая будет пылиться на полке, неинтересно, поэтому вариант магнитика на холодильник и подобных аксессуаров рассматривать не будем. Наша задача — понять, что оригинальное можно подарить мужчине, мальчику или юноше на 14 Февраля.

Чтобы понять, в каком направлении при выборе подарка двигаться, придется вооружиться бумагой и ручкой и выписать все увлечения и хобби вашего возлюбленного. Возможно, это будет рыбалка, коллекционирование спичечных коробков, путешествия, экстремальные гонки, пасечное дело, спорт, компьютерные игры, чтение фантастики или даже вязание крючком. Как только список хотя бы из трех пунктов будет готов, у вас сразу же появятся идеи, что подарить парню на 14 Февраля. После этого останется только определить сумму, которую вы готовы потратить на любимого человека, и отправляться искать подарки в торговый центр или интернет.

Романтичный подарок парню на 14 февраля: 100+ актуальных идей Фото: Shutterstock/FOTODOM

Что оригинальное подарить парню на 14 Февраля

Если с идеями по-прежнему туговато, воспользуйтесь нашими набросками. Среди этих списков вы точно сможете подобрать то, что понравится вашему благоверному, не ударит по вашему кошельку и можно будет купить в кратчайшие сроки.

Итак, оригинальным подарком парню на 14 Февраля может стать:

путевка на море на двоих;

билеты на самолет в город его мечты;

билеты на матч его любимой команды;

билеты на концерт его любимой группы или звезды;

романтический квест;

коллекционное издание любимой книги;

признание в любви на билборде;

на заказ созданный мужской парфюм;

ювелирное украшение на заказ.

Если финансы позволяют и в вашей паре это принято, парню можно преподнести и более дорогой подарок на 14 Февраля. Если же в ваших планах не только порадовать своего мужчину, но и не нанести урон бюджету, то есть множество других, менее пафосных вариантов.

Идеи для подарков мужчине на 14 февраля Фото: Shutterstock/FOTODOM

Что полезного подарить мужчине на 14 Февраля

Чтобы сделать недорогой подарок парню на 14 Февраля, можно остановиться на одной из следующих не особо оригинальных, но от этого не менее приятных идей:

именные носки;

коллекционная пластинка;

копилка для винных пробок;

мини-бар;

мультитул;

набор для приготовления глинтвейна;

набор для сервировки снеков;

набор сомелье;

набор стопок или стаканов для виски;

проигрыватель для виниловых пластинок;

умная колонка;

фляжка;

шапка для бани с именной вышивкой;

шапка с вшитыми bluetooth-наушниками;

швейцарский нож;

электросамокат или моноколесо;

элитный кофе или чай.

Статусные подарки на 14 февраля Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Автомобилистам может понравиться:

автомобильный холодильник;

антибликовые очки водителя;

органайзер для автодокументов;

мощный фонарь;

влаговпитывающие коврики;

держатель для гаджетов;

брелок-размораживатель замков;

набор для полировки машины;

пылесос для автомобиля.

Однако не стоит забывать и о других мелочах, которые порадуют вашего мужчину, например:

билеты на футбол, хоккей или на концерт;

коллекционный алкоголь;

любимый парфюм;

махровый халат с именной вышивкой;

настольные часы с беспроводным зарядным устройством;

носки с подогревом;

ирригатор для ротовой полости;

оригинальный чехол для телефона;

подписка на сервис для чтения книг и аудиокниг;

полка-столик для любителей принимать ванну с книгой и снеками;

столик для завтрака в кровати;

чехол на чемодан;

электрическая зубная щетка.

Что подарить парню на 14 февраля недорого Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Ну а если вы любите провокации, то за подарком можно заглянуть и в магазины для взрослых. Уж там вы точно найдете, что подарить мужчине на 14 Февраля. Тем более именно в преддверии этого праздника секс-шопы делают хорошую выручку, а потому продавцы обязательно помогут вам сделать правильный выбор, чтобы не разочаровать вашего избранника.

Какой подарок на 14 Февраля сделать парню своими руками

Если вы хотите сделать парню подарок на 14 Февраля своими руками, то здесь и вовсе нет ограничений для фантазии. Все зависит от уровня вашего мастерства в том или ином деле. Так, подарком может стать сшитая или связанная собственноручно одежда:

рубашка;

футболка;

деловой костюм;

спортивный костюм;

свитшот;

свитер;

шапка;

варежки;

носки.

Если вы умеете шить нижнее белье, то в этом случае у вас вообще не должно было возникнуть вопроса, какой подарок сделать парню на 14 Февраля. Причем нижнее белье вы можете сшить не только своему возлюбленному, но и себе, например парный комплект на каждый день или эротическое белье для ролевых игр.

Также в качестве необычного, недорогого и совершенно точно неповторимого подарка подойдет:

романтический ужин;

изысканный десерт;

эротический массаж;

стриптиз.

Романтический ужин в подарок на 14 Февраля Фото: Shutterstock/FOTODOM

Что подарить на 14 Февраля парню-подростку

Культ американского праздника — Дня всех влюбленных — обычно насаждается еще в школе, а потому для многих девочек-подростков становится актуальным вопрос, что подарить своему крашу, чтобы продемонстрировать любовь. Да простят нас родители девочек за наши идеи: на некоторые подарки придется изрядно раскошелиться.

Итак, подростку в качестве подарка на романтический американский праздник можно преподнести:

USB-лампу для ноутбука;

аксессуары или приспособления для рыбалки;

беспроводные наушники;

гибкую клавиатуру;

глобус путешественника;

именное полотенце;

кистевой тренажер;

книгу о хобби;

кресло-мешок;

кружку с именем;

кружку-мешалку;

многоразовую бутылку для воды;

модель самолета или автомобиля;

мощный фонарь;

набор для ухода за обувью;

набор инструментов для работы по дереву;

настольные игры;

необычную игрушку-антистресс;

оригинальный брелок;

охлаждающую подставку для ноутбука;

охлаждающий чехол для напитков;

подписку на киносервис;

подставку для чашки с подогревом;

портативный пылесос для клавиатуры;

предмет коллекционирования;

сертификат в магазин зимнего снаряжения;

стильный коврик для мышки;

термокружку;

трекер для поиска вещей;

умную розетку;

фитнес-часы;

необычную или чрезвычайно емкую флешку.

Что подарить парню-подростку на 14 Февраля Фото: Shutterstock/FOTODOM

Еще немного идей для тех, кто любит выбирать подарки с душой

Ни одна из вышеперечисленных идей не подошла? Что ж, у нас есть еще немного соображений, что подарить парню на 14 Февраля:

аксессуары для сервировки и подачи сыра;

винтажный будильник;

генератор льда;

держатель для смартфона в машину;

домашние тапочки;

дорожный несессер;

дорожный футляр для галстуков;

камни для охлаждения напитков;

кожаный чехол для смартфона с тиснением;

коллекционную монету;

кошелек или кардхолдер;

мармелад из пива;

махровый халат с необычной вышивкой;

набор для приготовления коктейлей;

набор суперфудов;

необычные формочки для льда;

органайзер для офисных принадлежностей;

оригинальную настольную лампу;

ортопедическую подушку;

пауэрбанк;

подарочный алкоголь;

портативный вентилятор;

серебряную фляжку или портсигар;

статусную ручку;

стильный ежедневник;

сырную корзину;

термос;

умный чайник;

шейкер для коктейлей;

электрогриль;

электроштопор.

Лучший подарок мужчине на 14 Февраля Фото: Shutterstock/FOTODOM

Однако лучше всего будет просто спросить у своего любимого мужчины, что бы он хотел получить в подарок на романтический праздник. А потом просто купить то, что ему действительно пригодится и будет напоминать о вашей заботе и любви.

