Психолог ответила, чего точно не стоит дарить партнеру на 14 Февраля Психолог Миллер: на 14 Февраля не стоит дарить статуэтки и открытки со стихами

На 14 Февраля не стоит дарить партнеру бездушные статуэтки и открытки с шаблонными стихами из интернета, заявила NEWS.ru психолог Александра Миллер. Она подчеркнула, что безделушки из супермаркета не вызывают эмоций и часто воспринимаются как что-то купленное второпях, за час до закрытия магазина.

Что точно не понравится партнеру на 14 Февраля? Это «дежурное меню». Наборы пена-масло-свечи из супермаркета, бездушные статуэтки «мишка с сердечком» и открытки с чужими стихами из интернета. Это пахнет не любовью, а походом в магазин за час до закрытия. Еще хуже — «подарки с барского плеча», когда вам эта вещь не нужна, и вы ее отдали. Человек чувствует себя мусорным контейнером для ваших ненужностей. Идеальный подарок должен делать вашего партнера счастливым здесь и сейчас. Выбирайте презент без оглядки на ценник или чужие советы, — пояснила Миллер.

Ранее психолог-консультант, автор книг о любви и знакомствах Кристина Гундлах заявила, что далеко не все люди любят подарки-сюрпризы, это надо учитывать при подготовке презента ко Дню всех влюбленных. По ее словам, важно вначале задать вопрос, что важнее для второй половинки: забота, страсть или впечатления.