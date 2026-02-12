Зимняя Олимпиада — 2026
12 февраля 2026 в 16:59

Психолог объяснил, как одиноким людям пережить 14 Февраля

Психолог Кудряшов: свидание с собой может стать альтернативой для одиноких людей

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Свидание с собой может стать альтернативой для одиноких людей в День Всех Влюбленных, рассказал Общественной Службе Новостей клинический психолог Дмитрий Кудряшов. Он посоветовал не идеализировать этот день.

Есть много способов провести этот день хорошо. И поверьте, миллионы людей в этот праздник будут очень несчастливы, даже при том, что формально у них есть пара. Там будет происходить такое, чему вы совсем не позавидуете. В этом смысле важно просто немножко напомнить своему наивному мозгу, как выглядит реальность, — рассказал Кудряшов.

По словам психолога, можно уделить время себе — сходить на массаж, прогулку или в кино. Он посоветовал также отказаться от соцсетей в эти дни.

Ранее сексолог и психолог Александра Миллер рассказала, что партнеру лучше не дарить интимные подарки на День святого Валентина, поскольку такие сюрпризы без предварительной договоренности могут быть восприняты далеко не как проявление любви. По ее словам, нейтральные или сугубо бытовые вещи также не подходят в качестве презента на 14 февраля.

