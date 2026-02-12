Психолог ответила, стоит ли дарить партнеру на 14 Февраля интимные подарки

Партнеру лучше не дарить интимные подарки на День святого Валентина, поскольку такие сюрпризы без предварительной договоренности могут быть восприняты далеко не как проявление любви, заявила NEWS.ru сексолог и психолог Александра Миллер. По ее словам, нейтральные или сугубо бытовые вещи также не подходят в качестве презента на 14 Февраля.

Парадокс Дня святого Валентина в том, что это единственный праздник, где подарок — это всегда тест на близость. Вы не просто вручаете вещь, вы отправляете послание о том, как вы видите этого человека и ваши отношения. Пылесос, сертификат в магазин бытовой техники или сковорода — это не про любовь. Это про «ты функция». Сексуальный подтекст — это очень тонкая материя. Подарок с намеком — это высший пилотаж, но только если у вас уже есть об этом договоренность, — высказалась Миллер.

По ее мнению, даже подарки по интересам требуют осторожного подхода, чтобы не скатиться в стереотипы. Эксперт отметила, что вручение блесны рыбаку или брелока программисту не всегда попадает в цель, если вещь не является давним скрытым желанием.

Подарок по интересам — это хорошо, но тут есть ловушка. Часто мы дарим не то, что хочет партнер, а то, что, по нашему мнению, должен хотеть увлеченный человек. Это риск скатиться в стереотип. Рыбак не всегда мечтает о 25-й блесне, а программист — о брелоке с логотипом Java. Если дарите по интересам, убедитесь, что это штука, на которую ему было жаль потратиться самому, а не просто опознавательный знак, — подытожила Миллер.

Ранее депутат Госдумы Николай Новичков заявил, что в России необходимо установить предельные цены на подарки в преддверии праздничных дней. По его словам, стоимость товаров должна формироваться исходя из затрат, а не из стремления к быстрой прибыли.