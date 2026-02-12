Зимняя Олимпиада — 2026
12 февраля 2026 в 05:30

Психолог ответила, стоит ли дарить партнеру на 14 Февраля интимные подарки

Психолог Миллер посоветовала не дарить интимные подарки партнеру на 14 Февраля

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Партнеру лучше не дарить интимные подарки на День святого Валентина, поскольку такие сюрпризы без предварительной договоренности могут быть восприняты далеко не как проявление любви, заявила NEWS.ru сексолог и психолог Александра Миллер. По ее словам, нейтральные или сугубо бытовые вещи также не подходят в качестве презента на 14 Февраля.

Парадокс Дня святого Валентина в том, что это единственный праздник, где подарок — это всегда тест на близость. Вы не просто вручаете вещь, вы отправляете послание о том, как вы видите этого человека и ваши отношения. Пылесос, сертификат в магазин бытовой техники или сковорода — это не про любовь. Это про «ты функция». Сексуальный подтекст — это очень тонкая материя. Подарок с намеком — это высший пилотаж, но только если у вас уже есть об этом договоренность, — высказалась Миллер.

По ее мнению, даже подарки по интересам требуют осторожного подхода, чтобы не скатиться в стереотипы. Эксперт отметила, что вручение блесны рыбаку или брелока программисту не всегда попадает в цель, если вещь не является давним скрытым желанием.

Подарок по интересам — это хорошо, но тут есть ловушка. Часто мы дарим не то, что хочет партнер, а то, что, по нашему мнению, должен хотеть увлеченный человек. Это риск скатиться в стереотип. Рыбак не всегда мечтает о 25-й блесне, а программист — о брелоке с логотипом Java. Если дарите по интересам, убедитесь, что это штука, на которую ему было жаль потратиться самому, а не просто опознавательный знак, — подытожила Миллер.

Ранее депутат Госдумы Николай Новичков заявил, что в России необходимо установить предельные цены на подарки в преддверии праздничных дней. По его словам, стоимость товаров должна формироваться исходя из затрат, а не из стремления к быстрой прибыли.

