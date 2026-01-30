Американский магнат «купил» чужую жену за миллионы долларов DM: в США магнат предложил сотруднице $3 млн, чтобы она ушла к нему от мужа

Американский магнат из сферы недвижимости Тамир Полег предложил своей сотруднице более $3 млн (свыше 227 млн рублей), чтобы она ушла от мужа, сообщает газета Daily Mail. На него подал в суд супруг женщины, обвинив бизнесмена в намеренном разрушении их брака.

Иск подал Майкл Стеклинг, супруг сотрудницы Пейдж. Он утверждает, что гендиректор агентства Real Brokerage настойчиво ухаживал за его женой, обещая ей дорогие подарки и роскошную жизнь. Помимо прочего, он предложил ей дом за $1,5 млн (113,5 млн рублей) в обмен на развод.

Сама Пейдж Стеклинг подтвердила, что развелась, но назвала причины личными. Она заявила, что версия событий в иске не соответствует действительности, и надеется, что суд все прояснит.

Майкл настаивает, что они с женой не думали о разводе до появления Полега. По данным иска, бизнесмен продал акций на $600 тыс. (45,4 млн рублей) и перевел деньги Пейдж, а также отправил ей план, как получить оставшиеся средства.

Полег признал, что отправлял письмо с финансовыми предложениями, но назвал это помощью по просьбе женщины. Он отрицает все обвинения, заявляя, что Пейдж сама жаловалась на несчастливый брак.

Майкл Стеклинг требует через суд $5 млн (378,6 млн рублей) компенсации. Компания Полега оценивается почти в $900 млн (68,1 млрд рублей), что делает этот судебный процесс особенно заметным, сказано в материале.

