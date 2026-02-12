Что подарить девушке на День влюбленных

День святого Валентина — замечательный повод, чтобы порадовать любимую девушку чем-то приятным. Ниже мы делимся идеями, какой подарок можно подарить подруге, девушке или жене на 14 Февраля.

Идеи подарков на 14 февраля

Не знаете, что подарить девушке на 14 Февраля? Для девушки важна атмосфера сказки. Подарите что-то необычное, что вызовет приятные эмоции и незабываемые впечатления. К примеру, это может быть:

Чековая книжка желаний. Это небольшой красочно оформленный блокнот, в который можно вписывать желания, обязательные для выполнения.

Романтический ужин при свечах. Можно либо сходить в атмосферное место, либо приготовить любимые блюда своими руками и накрыть стол дома.

Увлекательная экскурсия с гидом для двоих. Можно пройтись по романтическим локациям в своем городе или устроить романтическое путешествие в другой город.

Совместное посещение спа-центра. Проведите время вместе и отвлекитесь от суеты рабочих будней в расслабляющей атмосфере.

Совместная фотосессия. Сделайте эффектные фото в красивой локации. Сам процесс доставит уйму удовольствий, а результат будет радовать воспоминаниями долгие годы.

Билет на мероприятие. Пригласите любимую на интересный спектакль или концерт музыкального исполнителя.

Городской квест-прогулка. Прогуляйтесь по улицам любимого города и узнайте что-то новое о знакомых и не очень местах.

Оригинальные подарки

Вот некоторые оригинальные предметы, которые можно презентовать как подарок девушке на 14 февраля.

Валентинка своими руками

Роза в колбе

Декоративная подушка с совместным фото

Милая игрушка-антистресс

Зеркальце для макияжа с гравировкой

Подушка-обнимашка

Настольный светильник в форме сердца

Ночник

Декоративная тарелка в форме сердца

Машинка для создания мыльных пузырей

Игрушка-повторюшка

Кодовый замок-сердечко

Ночник, имитирующий закатный свет

Подушка-сердце

Ювелирное украшение в форме сердца

Флорариум

Проектор звездного неба

Набор из гипса для 3D — слепка рук

Деревянные пазлы

Список парных подарков девушке на 14 февраля

Нет ничего более трогательного, чем подарить на 14 февраля что-то в двойном экземпляре, чем будет пользоваться каждый из вас. К примеру, это могут быть:

Парные футболки или свитшоты с фирменной надписью или принтом про вашу пару

Парные кружки для чая и кофе

Парные ежедневники с надписью, сделанной на заказ

Парные кольца, браслеты или кулоны, на которых можно выгравировать ваши имена

Парные кошельки с персональными надписями

Парные обложки для паспорта

Парные брелоки с именами друг друга

Парные шарфы или шапки

Парные фартуки

Подарочные сертификаты на мастер-классы

Что можно подарить девушке на 14 Февраля, чтобы было не только оригинально, но и полезно? Подарите что-то, что связано с увлечениями вашей избранницы:

Мастер-класс по рисованию, лепке из глины, мыловарению понравится творческой натуре.

Любительнице активного отдыха и ярких впечатлений может понравиться: занятие по езде на мотоцикле, заезд на гоночном треке, урок по вождению катера или яхты, поездка на квадроциклах, полет в аэротрубе, мастер-класс по стрельбе, урок верховой езды, курс экстремального вождения. Выбор зависит от интересов вашей избранницы.

Если девушка увлекается перекраской или переделкой мебели и предметов интерьера, отличной идеей подарка станет подарочный сертификат на мастер-класс по реставрации.

Кулинарный мастер-класс придется по душе девушкам, которые любят готовить.

Парфюмерный мастер-класс с опцией создания персонального аромата.

Совместный поход на мастер-класс по танцам.

Яркие аксессуары

Что подарить девочке на 14 Февраля, если вы хотите оригинально признаться ей в своих чувствах? Здесь может быть кстати какой-либо яркий аксессуар:

Шкатулка для украшений

Необычный зонт

Модная бижутерия

Яркая кружка для чая или кофе

Шарфик или платок

Портрет девушки по ее лучшей фотографии

Милая мягкая игрушка

Зеркальце для макияжа

Что можно подарить девушке на 14 Февраля: недорогие подарки

Необязательно дарить что-то дорогое, чтобы признаться в чувствах девушке в День святого Валентина. Есть множество различных милых сувениров, которые придутся по вкусу знакомой, подруге или девушке, например:

Набор сладостей в красивой упаковке

Фигурное мыло, пена для ванны или гель для душа

Шоколад в виде сердца

Стильная косметичка

Брелок для ключей с именем девушки

Игрушка-антистресс

Ароматические свечи

Интересная книга любимого автора

Набор жевательных резинок «Love is...»

Милая записная книжка

Обложка на паспорт

Букетик из стабилизированных цветов

Баночка с запиской-признанием

Необычная открытка

Набор чая или кофе

Что подарить жене на День влюбленных

Какой подарок можно сделать действительно близкому человеку на 14 Февраля? Список идей для подарков той, с кем вы действительно в близких отношениях:

Красивый комплект постельного белья из качественного материала

Подарочный бьюти-бокс

Банный халат

Сертификат в магазин одежды или обуви

Ювелирные украшения

Шелковая пижама

Домашний комбинезон кигуруми

Красивая скатерть, которая будет напоминать о вашей любви

Свидание на крыше с романтическим ужином

Набор для создания картины телами

Фруктовая корзина

Набор LED-свечей

Умная колонка

Фотокамера с мгновенной печатью фото

Электронный фитнес-браслет или смарт-часы

Фотокнига с совместными фото

Цветущее растение в горшке

Любимый парфюм

Красивое нижнее белье

Необычный настольный светильник или RGB-лампа

Ультразвуковой аромадиффузор

Уютный плед

Набор косметики любимого бренда

Беспроводные наушники

Подарок своими руками девушке на 14 Февраля

Примеры подарков своими руками:

Оригинальная валентинка. Например, банка со сладостями и записками с признаниями или самодельная коробка конфет

Букет из фруктов или конфет

Блюдо, приготовленное своими руками

Печенье ручной работы в виде сердечек

Стих собственного сочинения

Ванна при свечах

Массаж

Романтический завтрак или ужин

Ранее мы рассказывали историю появления праздника Всех влюбленных.