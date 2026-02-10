Психолог дала советы, как правильно вручать подарки близким

Лучше всего вручать подарки близким лично, используя при этом приятные слова, заявила РИАМО психолог Лилия Гладких. По ее словам, формальное поздравление на бегу обесценит даже самый дорогой сюрприз.

Важнее подарка — только момент его вручения. Как вы дарите — не менее важно, чем что. Первое — глаза в глаза. Установите контакт, не вручайте презент на бегу. Слова от «я». Скажите не «ты у меня такой сильный», а «я ценю в тебе твою силу и поддержку». Это делает посыл личным и теплым, — отметила Гладких.

По ее словам, сначала нужно посмотреть одаряемому в глаза, затем сказать ему приятные слова, а после этого вручить презент и совместно рассмотреть его. Такой маленький ритуал запомнится человеку и принесет положительные эмоции. Эксперт предупредила, что полное отсутствие внимания в день праздника может обидеть сильнее, чем неудачная, но подаренная от души вещь.

Ранее психолог Лилия Лазарева заявила, что неправильно осуждать человека из-за плохого подарка. По ее словам, важно уважать выбор дарителя и не делать поспешных субъективных выводов.