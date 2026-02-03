Психолог объяснила, как правильно реагировать на плохие подарки

Неправильно осуждать человека из-за плохого подарка, заявила NEWS.ru практический психолог Лилия Лазарева. По ее словам, важно уважать выбор дарителя и не делать поспешных субъективных выводов.

Подарки бывают разные, как и подходы к выбору и дарению их. Иногда люди понимают, что подарок покупался не для них, а передаривается или дарится с каким-то контекстом, который неприятен. Как правильно на это реагировать? Во-первых, нужно все же уважать чужой выбор и не осуждать человека за него. Чтобы не делать личных субъективных выводов, можно спросить у него: почему ты мне решил или решила это подарить? Во-вторых, нужно проявить благодарность: дареному коню в зубы не смотрят. Если вам кто-то что-то подарил, не стоит это каким-то образом оценивать, — пояснила Лазарева.

Она добавила, что никто никому не обязан дарить подарки, это делается по желанию человека. По ее словам, если подаренная вещь не подошла, можно распоряжаться ей как угодно.

Ранее психолог Екатерина Игонина заявила, что открытое общение, уважение и постоянная поддержка, а также умение прощать и находить компромиссы позволят сохранять благополучие в браке. По ее словам, парам следует постоянно обмениваться чувствами и не бояться высказывать мнение.