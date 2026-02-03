Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
03 февраля 2026 в 06:00

Психолог объяснила, как правильно реагировать на плохие подарки

Психолог Лазарева: неправильно осуждать человека из-за плохого подарка

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Неправильно осуждать человека из-за плохого подарка, заявила NEWS.ru практический психолог Лилия Лазарева. По ее словам, важно уважать выбор дарителя и не делать поспешных субъективных выводов.

Подарки бывают разные, как и подходы к выбору и дарению их. Иногда люди понимают, что подарок покупался не для них, а передаривается или дарится с каким-то контекстом, который неприятен. Как правильно на это реагировать? Во-первых, нужно все же уважать чужой выбор и не осуждать человека за него. Чтобы не делать личных субъективных выводов, можно спросить у него: почему ты мне решил или решила это подарить? Во-вторых, нужно проявить благодарность: дареному коню в зубы не смотрят. Если вам кто-то что-то подарил, не стоит это каким-то образом оценивать, — пояснила Лазарева.

Она добавила, что никто никому не обязан дарить подарки, это делается по желанию человека. По ее словам, если подаренная вещь не подошла, можно распоряжаться ей как угодно.

Ранее психолог Екатерина Игонина заявила, что открытое общение, уважение и постоянная поддержка, а также умение прощать и находить компромиссы позволят сохранять благополучие в браке. По ее словам, парам следует постоянно обмениваться чувствами и не бояться высказывать мнение.

психологи
подарки
советы
общество
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Яна Стойкова
Я. Стойкова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Женщинам назвали идеальный темп похудения без вреда для здоровья
ВС России разгромили пункт управления ВСУ в зоне СВО
Под Купянском уничтожили опорные пункты и живую силу ВСУ
«Грады» обрушились на ВСУ под Харьковом: успехи ВС РФ к утру 3 февраля
Психолог объяснила, как правильно реагировать на плохие подарки
РФ предсказали снижение кредитных ставок и замедление инфляции: когда ждать
Неизвестный дрон упал на военную часть возле склада с оружием
Депутат осудил авторов сгенерированных видео с сугробами на Камчатке
Россиянам дали совет, как избежать семейных ссор из-за денег
В США встревожены посадкой российского Ил-76 на военной базе Кубы
Названы продукты, которые можно хранить на балконе в мороз
СК подтвердил обнаружение тела убитого девятилетнего мальчика в Петербурге
Раскрыт регион — лидер по погибшим военным ВСУ
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 3 февраля
Работа есть, денег нет: что лучше — сокращение или частичная занятость
Более 30 колумбийцев должны вступить в ряды ВСУ
Убийство девятилетнего мальчика в Петербурге: тело найдено, детали трагедии
В Петербурге нашли тело убитого девятилетнего мальчика
Врач раскрыл, какие ограничения ждут после пересадки почки
Париж и Киев спелись в Африке: как они пытаются взорвать регион изнутри
Дальше
Самое популярное
История Украины с древних времен до 24 февраля 2022 года
Семья и жизнь

История Украины с древних времен до 24 февраля 2022 года

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел
Семья и жизнь

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел

Готовим минтай в сметанном соусе с луком: недорого и вкусно
Семья и жизнь

Готовим минтай в сметанном соусе с луком: недорого и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.