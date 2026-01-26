Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
26 января 2026 в 15:39

Психолог дала советы, как сохранить благополучие в браке

Психолог Игонина: открытое общение позволит сохранить благополучие в браке

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Открытое общение, уважение и постоянная поддержка, а также умение прощать и находить компромиссы позволят сохранять благополучие в браке, заявила «Вечерней Москве» психолог Екатерина Игонина. Она посоветовала парам постоянно обмениваться чувствами и не бояться высказывать мнение. При этом каждому из супругов важно не только честно выражать позицию, но и слушать своего партнера.

В общении с любимым человеком важно оставаться понимающим и эмпатичным, избегая осуждения, грубости и унижений, отметила Игонина. По ее словам, важно уважать интересы партнера и его личное пространство. При этом следует как можно чаще бывать вместе. Психолог призвала устраивать больше совместных прогулок, посещений культурных мероприятий и путешествий.

Эксперт подчеркнула, что укреплению брака также поспособствует умение партнеров решать проблемы конструктивно. Для поддержания эмоций в паре она порекомендовала не забывать о романтике, в том числе о подарках, комплиментах и тактильном выражении любви.

Ранее клинический психолог Илья Ахмедов заявил, что современные отношения должны быть основаны на принципе партнерства. Он отметил, что концепция «муж всегда прав» работала раньше, в более патриархальных системах.

отношения
браки
психологи
общество
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Адвокат объяснил, что могут делать коллекторские агентства
Травматолог предостерег от растирания обмороженных участков тела
Украинских врачей обвинили в пытках военнопленных
Двое друзей с собаками решили поохотиться в лесах Петербурга
Излишне «горячий» россиянин разделся в автобусе и выбежал на улицу в мороз
В Госдуме объяснили, почему Трамп заговорил о тайном супероружии США
Врач рассказала, как снизить риск развития хронических заболеваний
Ректор московского вуза ушел в отставку
Миссия ЮНЕСКО посетила Петербург впервые с 2018 года
Знаменитые часы «запели» в неурочное время для Путина и монарха в Эрмитаже
Стало известно, зачем Зеленский согласился на переговоры в Абу-Даби
Паулина Андреева предстала в образе с перьями и ботфортами
Минтранс усилил контроль за российским воздушным транспортом
Пять причин, по которым Пугачева не сможет вернуться на сцену в 2026 году
Следком подтвердил, что украинские врачи калечили российских военнопленных
Слоеный салат с креветками: мой фирменный рецепт с рисом и горошком
Зеленский забил тревогу из-за ситуации с отоплением в домах Киева
На Украине задержали скрывавшего доходы депутата
«Что-то здесь темное»: депутат о размещении 54 танков Abrams в Румынии
Меньшова поддержала призыв сменить ректора Школы-студии МХАТ
Дальше
Самое популярное
Обычные щи больше не варю. Моя версия с кислой капустой и грудинкой — наваристая, с дымком и сметаной
Общество

Обычные щи больше не варю. Моя версия с кислой капустой и грудинкой — наваристая, с дымком и сметаной

Беру картошку, куриное филе и сметану — запекаю слоями под сыром. Сытный ужин для всей семьи за час
Общество

Беру картошку, куриное филе и сметану — запекаю слоями под сыром. Сытный ужин для всей семьи за час

Творог, яблоки и корица — запекаю в духовке душистую шарлотку-перевертыш. Просто, сытно и безумно ароматно
Общество

Творог, яблоки и корица — запекаю в духовке душистую шарлотку-перевертыш. Просто, сытно и безумно ароматно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.