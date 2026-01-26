Психолог дала советы, как сохранить благополучие в браке

Открытое общение, уважение и постоянная поддержка, а также умение прощать и находить компромиссы позволят сохранять благополучие в браке, заявила «Вечерней Москве» психолог Екатерина Игонина. Она посоветовала парам постоянно обмениваться чувствами и не бояться высказывать мнение. При этом каждому из супругов важно не только честно выражать позицию, но и слушать своего партнера.

В общении с любимым человеком важно оставаться понимающим и эмпатичным, избегая осуждения, грубости и унижений, отметила Игонина. По ее словам, важно уважать интересы партнера и его личное пространство. При этом следует как можно чаще бывать вместе. Психолог призвала устраивать больше совместных прогулок, посещений культурных мероприятий и путешествий.

Эксперт подчеркнула, что укреплению брака также поспособствует умение партнеров решать проблемы конструктивно. Для поддержания эмоций в паре она порекомендовала не забывать о романтике, в том числе о подарках, комплиментах и тактильном выражении любви.

Ранее клинический психолог Илья Ахмедов заявил, что современные отношения должны быть основаны на принципе партнерства. Он отметил, что концепция «муж всегда прав» работала раньше, в более патриархальных системах.