Психолог предупредил об опасности подчинения мужчине в отношениях

23 января 2026 в 12:27

Современные отношения должны быть основаны на принципе партнерства, рассказал «Вечерней Москве» клинический психолог Илья Ахмедов. Он отметил, что концепция «муж всегда прав» работала раньше, в более патриархальных системах.

Исторически такие установки работали не потому, что были полезны для психики, а потому, что у женщины не было ни экономической, ни социальной возможности спорить, уходить или отстаивать границы. Это была не стратегия гармонии, а стратегия выживания, — рассказал Ахмедов.

Психолог подчеркнул, что такая стратегия может работать, если мужчина в паре не злоупотребляет властью и контролем. По его словам, грубость и пассивная агрессия при таком взгляде на отношения могут лишь усилиться.

Ранее психолог Евгения Александрова рассказала, что мужчины часто стремятся вернуть бывших возлюбленных ради повышения самооценки. По ее словам, основными мотивами, как правило, являются внутренний дискомфорт и страх одиночества, а не искренние чувства.

