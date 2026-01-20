Психолог объяснила, почему мужчины часто стремятся вернуть экс-возлюбленных

Мужчины часто стремятся вернуть бывших возлюбленных ради повышения самооценки, заявила NEWS.ru психолог Евгения Александрова. По ее словам, основными мотивами, как правило, являются внутренний дискомфорт и страх одиночества, а не искренние чувства.

Желание восстановить отношения с бывшей — это скорее попытка закрыть внутренний дискомфорт, а не история о любви. Мужская психика с трудом переносит незавершенные процессы. Вторая причина — удар по самооценке. Особенно болезненно, если инициатором расставания была женщина. Восстановить отношения для некоторых — это не шаг к любви, а способ утвердиться за счет бывшей. Третья мотивация — отсутствие других женщин в жизни. Новые отношения требуют усилий, поэтому проще обратиться к прошлому, где уже был пройден этап притирки. Но это не про чувства, а про комфорт и избегание усилий, — пояснила Александрова.

Она также выделила и исключительный сценарий, когда желание вернуть бывшую партнершу продиктовано искренними изменениями. По ее словам, в редких случаях возможно настоящее осознание ценности утраченных отношений и готовность работать над ошибками.

Да, существует и четвертая причина желания вернуть бывшую возлюбленную, самая редкая — настоящее осознание ценности отношений и готовность к новым поступкам. В этом случае речь идет о готовности построить все заново, с пониманием, уважением и желанием расти вместе. Именно здесь важны искренность и действия. Не сообщения в духе «я все понял», а поступки, показывающие, что мужчина готов меняться, вкладываться и уважать чувства партнерши. Перед тем как написать, стоит задать себе вопрос «я действительно хочу вернуть ее или просто не хочу остаться один?» Ответ на него честнее любых признаний, — резюмировала Александрова.

