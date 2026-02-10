Зимняя Олимпиада — 2026
10 февраля 2026 в 10:25

Названы основные мошеннические схемы в преддверии 14 февраля

Доцент Щербаченко: мошенники создают фиктивные аккаунты на сайтах знакомств

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Накануне Дня святого Валентина злоумышленники создают поддельные профили на платформах для онлайн-знакомств с целью выманивания денег, заявил NEWS.ru доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко. По его словам, мошенники в процессе общения могут давить на жалость ради наживы.

В преддверии 14 февраля цветы и подарки используют не только влюбленные, но и мошенники. Во-первых, злоумышленники берут из открытых источников фото и другие данные, создают фиктивные страницы и от их имени вымогают деньги и персональную информацию у жертвы. После приятного общения они переходят к выманиванию денег. Преступники нередко обращаются с просьбами о материальной поддержке, утверждая, что они нуждаются в лечении, попали в беду, стали жертвами ДТП или потеряли работу. Сигналом о мошеннической схеме может стать неготовность собеседника к личной встрече, — предупредил Щербаченко.

Он добавил, что мошенники иногда создают копии различных сайтов, включая маркетплейсы, цветочные магазины и другие онлайн-площадки. По словам доцента, такие сервисы могут выглядеть похоже, но содержать ошибки в тексте, домене или адресе электронной почты с фишинговой ссылкой. Щербаченко указал, что цель злоумышленника в данном случае — получить данные жертвы или предоплату, заманивая низкими ценами.

Третья мошенническая схема — курьер с сюрпризом. К вам приходит смс-сообщение о доставке цветов или подарка, далее звонит доставщик и просит подтвердить личность, сообщив код. Любая смс после того, как вы скажете свои персональные данные мошеннику, — это доступ к финансовой информации или к приложению «Госуслуги». Настоящие курьеры не требуют подтвердить доставку через код из сообщения, — пояснил Щербаченко.

Он заключил, что для защиты от мошенников не следует поддаваться соблазну слишком выгодных предложений, вступать в беседы с незнакомцами и раскрывать личные данные. По словам эксперта, если банковские данные уже попали в руки злоумышленников, рекомендуется незамедлительно связаться с банком, наложить запрет на выдачу кредитов и сообщить о случившемся в полицию.

Ранее сообщалось, что злоумышленники начали использовать схему обмана, обещая вернуть деньги за покупки. Они говорят о возможности получить кешбэк в размере 15%.

