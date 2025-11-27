Куда сходить в День матери в Москве, Петербурге и по всей России

В каждое последнее воскресенье осени по всей России справляют трогательный праздник — День матери. В 2025 году он выпадает на 30 ноября. В это воскресенье у вас будет отличная возможность порадовать близких. Предлагаем сходить с мамами на тематические события — от органных концертов и мастер-классов по каллиграфии до благотворительных ярмарок и тематических выставок. Собрали большую подборку интересных событий в Москве, Санкт-Петербурге и других городах нашей страны. Не забудьте проверить афишу своего города!

«Добрый маркет», парки и ВДНХ: куда сходить в Москве 28–30 ноября, в День матери

Специальную программу ко Дню матери анонсировали многие московские парки. Например, в Саду им. Баумана покажут детский спектакль «Письма Белоснежке». В Измайловском парке подготовили мероприятия и для детей, и для взрослых: ребятам можно посмотреть спектакль «Морозко», а их мамам — послушать лекцию о творчестве поэтов Серебряного века.

Сад «Эрмитаж» приглашает на бесплатную экскурсию, где расскажут об истории парка. А в парке «Красная Пресня» 30 ноября пройдет тематический праздник со спортивными эстафетами, мастер-классами по макияжу, концертом-караоке.

Это, конечно, не все события Дня матери в столичных парках. Советуем посмотреть программу, которую подготовили в других местах, возможно, тех, что находятся рядом с вашим домом. Празднование проходит под эгидой Мосгортура и департамента культуры столицы.

День матери предлагают отметить даже во флагманских центрах «Мои документы»! Сотрудники зовут детей (любого возраста) и их мам на творческие мастер-классы: можно будет, например, расписать кокошник.

Куда сходить в День матери в Санкт-Петербурге Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

А в «Сбере» в Оружейном переулке 28 ноября запланирован «Добрый маркет». Пенсионеры — участники проекта «Московское долголетие» представят около тысячи хендмейд-изделий — от свечей и игрушек до деревянных украшений и вязаных носочков. Мероприятие объединяет инициативы «Московское долголетие», «Сделано в Москве» и «Сбера», помогая москвичам старшего возраста монетизировать творчество. Сходите с мамой и купите приятные сувениры — заодно поможете московским пенсионерам!

ВДНХ присоединится к празднованию Дня матери и проведет серию бесплатных тематических экскурсий: узнайте, каким был образ матери в русском искусстве в разные годы, как женщины-космонавты сочетали материнство с освоением космоса и как территорию выставки украшали женщины творческих профессий — художницы, скульпторы и архитекторы.

А Музей Победы в субботу приглашает на концерт ко Дню матери: тут выступят победители разных сезонов проекта «Главные детские песни», включая ансамбли «Непоседы», «Домисолька», «Нейна», «Семицветик», а также коллективы «БУМ», «Музыкальная дорожка», «Нужные люди» и «Киндерстар». Гости услышат популярные детские композиции и номера музыкального театра «На Поклонке», создающие праздничное настроение для всех посетителей.

Разумеется, не обязательно идти с мамой на тематическое мероприятие. В афише Москвы найдется немало интересных событий на эти выходные. Например, сходите в музей Пушкина на органный концерт при свечах: в программу вошли композиции из популярных фильмов. А еще можно покататься всей семьей на коньках — на этой неделе в столице как раз начали открываться катки.

Куда сходить в День матери в городах России Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Органный концерт, тематическая выставка и акция с открытками: куда сходить в Санкт-Петербурге 28–30 ноября, в День матери

В Санкт-Петербурге тоже запланировано много интересных событий на эти выходные. Некоторые культурные учреждения 28–30 ноября проведут специальные акции. Например, центр «РОСФОТО» анонсировал свободный вход для мам с детьми в это воскресенье. Советуем сходить, чтобы познакомиться с отечественным фотоискусством.

Новый выставочный проект ко Дню матери запускают в историческом парке «Россия — моя история». Экспозиция «Мой гений, мой ангел, мой друг», как рассказывают организаторы, — это масштабное исследование материнства, созданное фотографами из разных стран. Название выставки отсылает к романсу Петра Чайковского на стихи Афанасия Фета. Композитор посвятил его своей матери.

А кинотеатр «Заневский» приглашает на бесплатные показы советских и зарубежных фильмов о материнстве и семейных ценностях. В программе 28 ноября — «Чук и Гек» и музыкальная сказка «Мама».

Органный концерт ко Дню матери пройдет в евангелическо-лютеранском соборе святого Михаила в воскресенье. В программу вечера вошли тематические композиции Иоганна Себастьяна Баха, Георга Генделя, Антонио Вивальди и Астора Пьяццоллы, посвященные образу женщины. Креативный кластер «Арте-Фактум» тоже приглашает на органный концерт ко Дню матери, но в очень необычном формате. Организаторы предлагают посмотреть на орган под другим углом — как на музыкальный аналог материнских суперспособностей.

В День матери в фудмолле «Вокзал 1853» запланирован мастер-класс по росписи деревянных браслетов акриловыми красками. Участники познакомятся с разными техниками и орнаментами. А торговый центр «Охта Молл» и благотворительный фонд AdVita в субботу и воскресенье организуют специальную акцию: отправляйтесь сюда, чтобы бесплатно взять и подписать открытку, созданную подопечными фонда. Тут же можно отправить письмо маме или любому другому человеку — «Охта Молл» бесплатно отправит его адресату.

Мероприятия в День матери Фото: Shutterstock/FOTODOM

Концерты, музейные акции: интересные события в День матери по всей России

Рекомендуем внимательно изучить афишу вашего города, ведь тематические мероприятия ко Дню матери пройдут в эти выходные по всей стране. Поделимся некоторыми из них.

В Камерном зале Новосибирской филармонии 30 ноября в 18:00 пройдет концерт «Нет тебя дороже». Ансамбль медных духовых инструментов «Сибирский брасс» и Новосибирская хоровая капелла исполнят популярные мелодии самых разных жанров.

В Национальном музее Республики Татарстан и всех его филиалах вход для матерей с детьми 30 ноября будет бесплатным. Без тематической программы тоже не обошлось: обещают и концерт, и лекции о матерях и традиционной культуре, и кинопоказы, и мастер-классы. Смотрите программу в конкретных музеях объединения.

В Екатеринбургском музее изобразительных искусств в воскресенье запланирована программа «Нежность на холсте». Участники музейного занятия вместе рассмотрят женские образы в живописи XVIII–XX веков и попробуют увидеть в них разные проявления материнской любви — от нежности и гордости до тихой заботы. Для детей подготовлены игровые задания и короткая творческая разминка.

А вот акция Калининградского музея изобразительных искусств не ограничивает возраст детей. Для гостей будет действовать предложение «Мама + 1»: посетить любые действующие выставки 30 ноября смогут сразу два человека по цене одного билета. Важно, чтобы это были мама и ребенок.

Афиша на День матери, 30 ноября 2025 года Фото: Shutterstock/FOTODOM

