«Одноклассники» выпустили мейковер-шоу ко Дню матери

Социальная сеть «Одноклассники» выпустила мейковер-шоу «Мама лучше всех» ко Дню матери. Героиней проекта стала сотрудница «Почты России», а ведущим выступил популярный стилист и продюсер Александр Рогов. Посмотреть шоу можно в сообществе «Хобби-шоу».

Рогов совместно с командой экспертов, авторов ОК, помог героине преобразиться к празднику. Для нее подготовили новые образы, а также дали советы по стилю, макияжу, обновлению комнаты и организации пространства. В финале героиня проекта в новом образе встретится со своими близкими.

День матери — праздник, который всегда вызывает большой отклик у наших пользователей. В этом году мы выбрали популярный у аудитории ОК формат мейковер-шоу — это одновременно и развлекательный, и полезный вдохновляющий контент. К проекту присоединился звездный ведущий и стилист Александр Рогов, а также популярные авторы-эксперты ОК, которые поделятся советами с героиней и нашими зрителями. Шоу «Мама лучше всех» — проект, который напоминает, как важно ценить и поддерживать своих близких не только в праздничные дни, — подчеркнул директор по маркетингу и контенту ОК Борис Мокрусов.

Певец Прохор Шаляпин ранее признался, что всегда старается окружить свою мать вниманием и заботой. По мнению артиста, лучший подарок для матерей — это позитивные эмоции, а не что-то материальное.