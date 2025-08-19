Переговоры Путина и Трампа на Аляске
19 августа 2025 в 12:12

Россиянкам рассказали, как правильно носить босоножки осенью

Стилист Александр Рогов призвал осенью носить босоножки с носками или колготками

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Осенью можно сочетать босоножки с носками или колготками, заявил стилист Александр Рогов в своем Telegram-канале. По его словам, такой образ не оставит модниц без внимания.

Босоножки с колготками или носками! Если вы осмелитесь попробовать такую комбинацию на себе — то миксуйте яркие колготки с контрастными босоножками или поиграйте в монохром, — посоветовал ведущий «Модного приговора».

Александр Рогов лично воплотил этот тренд в жизнь во время работы над осенне-зимней рекламной кампанией своего бренда одежды.

Ранее модный обозреватель Шейн Уотсон рассказала, что красный и оранжевый цвета помогают добиться омолаживающего эффекта. По ее мнению, эти яркие оттенки придают лицу свежесть и могут быть уместны не только на торжествах, но и в повседневном гардеробе.

До этого стилист Алексей Сухарев объяснил, какой должна быть идеальная школьная форма. По его мнению, она должна соответствовать модным тенденциям, быть комфортной и удобной. Для этого, по его словам, стоит привлекать современных дизайнеров к разработке образов.

Александр Рогов
стилисты
обувь
тренды
мода
осень
