Россиянкам рассказали, как правильно носить босоножки осенью

Осенью можно сочетать босоножки с носками или колготками, заявил стилист Александр Рогов в своем Telegram-канале. По его словам, такой образ не оставит модниц без внимания.

Босоножки с колготками или носками! Если вы осмелитесь попробовать такую комбинацию на себе — то миксуйте яркие колготки с контрастными босоножками или поиграйте в монохром, — посоветовал ведущий «Модного приговора».

Александр Рогов лично воплотил этот тренд в жизнь во время работы над осенне-зимней рекламной кампанией своего бренда одежды.

