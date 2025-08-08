Стилист объяснил, какой должна быть идеальная школьная форма

Школьная форма должна соответствовать моде, а также быть приятной к телу и удобной, заявил «Радио 1» стилист Алексей Сухарев. По его словам, немаловажно, чтобы материалы детской одежды были дышащими и простыми в уходе.

Форма должна отвечать хотя бы каким-то долгосрочным модным тенденциям современного времени, а для того чтобы это произошло, мне кажется, было бы здорово привлекать современных дизайнеров к разработке образов, — предложил Сухарев.

Он подчеркнул, что в идеальной школьной форме ребенку будет комфортно как учиться, так и бегать на переменах. Такая одежда должна легко отстирываться, поскольку еженедельная химчистка слишком затратна. По его словам, форма должна стать гордостью для детей.

Ранее Сухарев заявил, что школьная форма прививает вкус ученикам с раннего детства. По его словам, соблюдение определенного стиля позволяет ребенку стать осознаннее и понять, что в одежде существует определенная уместность.