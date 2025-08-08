Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
08 августа 2025 в 13:37

Стилист объяснил, какой должна быть идеальная школьная форма

Стилист Сухарев заявил, что школьная форма должна соответствовать моде

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Школьная форма должна соответствовать моде, а также быть приятной к телу и удобной, заявил «Радио 1» стилист Алексей Сухарев. По его словам, немаловажно, чтобы материалы детской одежды были дышащими и простыми в уходе.

Форма должна отвечать хотя бы каким-то долгосрочным модным тенденциям современного времени, а для того чтобы это произошло, мне кажется, было бы здорово привлекать современных дизайнеров к разработке образов, — предложил Сухарев.

Он подчеркнул, что в идеальной школьной форме ребенку будет комфортно как учиться, так и бегать на переменах. Такая одежда должна легко отстирываться, поскольку еженедельная химчистка слишком затратна. По его словам, форма должна стать гордостью для детей.

Ранее Сухарев заявил, что школьная форма прививает вкус ученикам с раннего детства. По его словам, соблюдение определенного стиля позволяет ребенку стать осознаннее и понять, что в одежде существует определенная уместность.

форма
школы
стилисты
дети
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме связали атаку на Сочи со злостью Зеленского из-за переговоров
Скандальная сделка о покупке альбома одного знаменитого рэпера расторгнута
«Играет в свое удовольствие»: Булыкин объяснил, почему Раков «рвет» РПЛ
Украина согласилась на перемирие
Экономист раскрыл, что сможет спасти Россию от рецессии
Ереван озвучил позицию по транспортному коридору через Сюникскую область
В одном из регионов в школах запретили одежду, скрывающую лицо
Билялетдинов назвал лучшие качества новой звезды РПЛ Ракова
Россиянам назвали точную дату следующего звездного дождя
Творожный кекс — простой рецепт, а результат как из пекарни
Лукашенко исключил один вариант развития событий в конфликте на Украине
Лукашенко готов принять трехсторонние переговоры в Минске
Еще один аэропорт в России временно перестал принимать рейсы
Женщина выиграла в лотерею и полгода судилась за призовые миллионы долларов
Политолог оценил шансы подписания мира между Арменией и Азербайджаном
Ученый раскрыл нюанс появления астероида над Иркутской областью
Вынесли почти 5 млн рублей. Ограбление «Почты России» в Москве: подробности
Отдыхающих эвакуируют с пляжей Сочи из-за угрозы атаки БПЛА
Мэр Сочи Прошунин обратился к жителям с экстренным сообщением
К экс-министру обороны Украины пришли силовики с обыском
Дальше
Самое популярное
Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел
История

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел

Выдерживает -40 ℃, цветет все лето! Чудо-многолетник с шапками цветов
Общество

Выдерживает -40 ℃, цветет все лето! Чудо-многолетник с шапками цветов

Готовим слоеный салат «Слезы свекрови»: удивите всех гостей!
Общество

Готовим слоеный салат «Слезы свекрови»: удивите всех гостей!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.