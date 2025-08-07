Стилист назвал главное преимущество школьной формы

Школьная форма прививает вкус ученикам с раннего детства, заявил LIFE.ru стилист Алексей Сухарев. По его словам, соблюдение определенного стиля позволяет ребенку стать осознаннее и понять, что в одежде существует определенная уместность. Эксперт добавил, что школьную моду можно и нужно развивать.

В будущем хотелось бы видеть, чтобы использовались инновационные ткани, которые будут простыми в домашнем уходе, совершенно не мнутся, легко стираются, а главное — не теряют при этом свой вид. Это очень здорово, — высказался Сухарев.

Он добавил, что идея введения единой школьной формы заслуживает поддержки. Стилист уточнил, что в случае реализации этой инициативы каждое учебное заведение сможет самостоятельно выбирать то, в чем будут ходить ученики.

Ранее пользователи Сети сравнили новую школьную форму, которую Министерство просвещения представило в рамках общегосударственного стандарта, с костюмами героев советского фильма «Служебный роман» — Людмилы Калугиной и Анатолия Новосельцева. В интернете с иронией отнеслись к новому стандарту.