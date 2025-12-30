Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
30 декабря 2025 в 16:00

Раскрыто, почему в новогоднюю ночь можно лишиться родительских прав

Юрист Лунев: в Новый год можно лишиться родительских прав, если дети гуляют одни

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

В новогоднюю ночь при нарушении комендантского часа детьми семья может быть поставлена на учет в органы опеки, рассказал NEWS.ru адвокат Даниил Лунев. По его словам, в таким случае взрослые могут потерять родительские права. Он отметил, что также их могут заключить под стражу.

Нахождение детей на улице даже в новогоднюю ночь может быть только с родителями, официальными опекунами или усыновителями. За нахождение в темное время без взрослых возможно даже задержание родителей на срок до пяти суток. Семья может быть поставлена на учет в комиссию по делам несовершеннолетних и быть подвергнута проверкам со стороны органов опеки. В крайнем случае это грозит тем, что родителей лишат родительских прав, — прокомментировал адвокат.

По словам Лунева, в большинстве регионов с 22:00 до 06:00 детям нельзя появляться на улице без присутствия взрослых. За первое нарушение комендантского штрафа родителей могут оштрафовать на сумму от 100 до 500 рублей. При повторных штраф может возрасти до 4–5 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что классическая схема мошенничества в новогодние праздники — это продажа в интернете подарков в последний момент с большой скидкой и дешевой доставкой. Отдельную угрозу представляют поздравительные открытки и видеоролики в интернете, при открывании которых можно скачать вредоносные программы.

комендантский час
Новый год
дети
нарушение
Степанида Королева
С. Королева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВСУ в «овечье шкуре» и атаки на Купянск: новости СВО на вечер 30 декабря
Над Калугой закрыли небо
Тодоренко выгуляла наряд стоимостью почти 2 млн рублей
«Доминирующее положение»: в США высоко оценили позиции России в зоне СВО
Суд Майкопа арестовал неудавшегося террориста
Вам положены скидки, выплаты, выигрыши: топ новогодних разводок мошенников
Ушел из жизни советский иллюзионист
Названа дата похорон Брижит Бардо
Массовое ДТП с участием девяти машин произошло под Смоленском
Составлен список фильмов для просмотра всей семьей в новогодние праздники
Сомнолог дала советы, как восстановить режим сна после новогодней ночи
Мишустин осуществил мечты трех детей в преддверии Нового года
Известный российский комик оказался в реестре должников у приставов
Силы ПВО отбили налет дронов на два российских региона
Дизайнер перечислила ключевые тренды упаковки новогодних подарков
Нападение на школу в Адыгее: кто хотел устроить теракт, есть ли след Киева
«Радио Судного дня» удивило слушателей
Диверсант Киева планировал подорвать системы подачи газа в СКФО
Ответ будет страшным: как Россия отомстит ВСУ за удар по резиденции Путина
Путин и Пезешкиан обсудили двусторонние отношения России и Ирана
Дальше
Самое популярное
Подсели всей семьей на это горячее «Таежная сказка»: изумительная птица под сырным суфле — воздушно и вкусно
Общество

Подсели всей семьей на это горячее «Таежная сказка»: изумительная птица под сырным суфле — воздушно и вкусно

Куриные отбивные больше не делаю. Готовлю новогоднее чудо из Грузии — нужны курица, грецкие орехи и гранатовый соус
Общество

Куриные отбивные больше не делаю. Готовлю новогоднее чудо из Грузии — нужны курица, грецкие орехи и гранатовый соус

Освобождение ДНР и финал для Зеленского: новости СВО на вечер 28 декабря
Россия

Освобождение ДНР и финал для Зеленского: новости СВО на вечер 28 декабря

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.