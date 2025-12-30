Раскрыто, почему в новогоднюю ночь можно лишиться родительских прав Юрист Лунев: в Новый год можно лишиться родительских прав, если дети гуляют одни

В новогоднюю ночь при нарушении комендантского часа детьми семья может быть поставлена на учет в органы опеки, рассказал NEWS.ru адвокат Даниил Лунев. По его словам, в таким случае взрослые могут потерять родительские права. Он отметил, что также их могут заключить под стражу.

Нахождение детей на улице даже в новогоднюю ночь может быть только с родителями, официальными опекунами или усыновителями. За нахождение в темное время без взрослых возможно даже задержание родителей на срок до пяти суток. Семья может быть поставлена на учет в комиссию по делам несовершеннолетних и быть подвергнута проверкам со стороны органов опеки. В крайнем случае это грозит тем, что родителей лишат родительских прав, — прокомментировал адвокат.

По словам Лунева, в большинстве регионов с 22:00 до 06:00 детям нельзя появляться на улице без присутствия взрослых. За первое нарушение комендантского штрафа родителей могут оштрафовать на сумму от 100 до 500 рублей. При повторных штраф может возрасти до 4–5 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что классическая схема мошенничества в новогодние праздники — это продажа в интернете подарков в последний момент с большой скидкой и дешевой доставкой. Отдельную угрозу представляют поздравительные открытки и видеоролики в интернете, при открывании которых можно скачать вредоносные программы.