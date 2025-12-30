Билибинская АЭС на Чукотке впервые за 51 год остановила работу

Во вторник, 30 декабря, специалисты полностью остановили последний, четвертый энергоблок Билибинской АЭС, сообщили в пресс-службе концерна «Росэнергоатом». За 51 год это первый случай полной остановки атомной станции, которая ранее функционировала в промышленном режиме.
Атомная станция полностью завершила этап промышленной эксплуатации. Это первый опыт полного останова атомной станции, находившейся в промышленной эксплуатации, — говорится в сообщении.
АЭС, несмотря на остановку, сохранит статус действующего ядерного объекта и продолжит функционировать в режиме без выработки электроэнергии. Блоки № 1, № 2 и № 3 также находятся в состоянии остановки.
В течение ближайших двух лет планируется извлечь из реакторов оставшееся отработанное ядерное топливо и переместить его в пристанционные бассейны. В настоящее время энергоснабжение Чукотки осуществляется с помощью плавучей атомной электростанции «Академик Ломоносов», которая базируется в Певеке.
Ранее сообщалось, что Росатом завершил ключевой этап строительства инновационного ядерного реактора БРЕСТ-ОД-300 в Северске Томской области. На площадке опытно-демонстрационного энергокомплекса IV поколения установлена последняя металлическая оболочка периферийной полости корпуса реактора. Работы по сборке корпуса инновационного блока выполнены на 70%.