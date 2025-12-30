Крупнейший производитель водки полностью перешел «Росспиртпрому»

Федеральная антимонопольная служба согласовала слияние «Татспиртпрома» с «Росспиртпромом», говорится в пресс-релизе. В тексте сообщается, что сделка готовилась в течение года. Головные офисы обеих компаний буду находиться в Казани.

Компания АО «Татспиртпром» информирует о получении одобрения со стороны ФАС на покупку АО «Росспиртпром» 100% акций АО «Татспиртпром». <…> Модель дальнейшего функционирования предполагает сохранение двух юридических лиц, каждое из которых продолжит специализироваться в соответствии со своей базовой компетенцией, — говорится в пресс-релизе.

«Татспиртпром» считается одним из крупнейших производителей крепкого алкоголя в России. Компания была основана в 1997 году. По данным «Коммерсанта», бизнес компании оценивается в 20-25 млрд рублей.

