30 декабря 2025 в 15:58

Крупнейший производитель водки полностью перешел «Росспиртпрому»

ФАС согласовала слияние «Татспиртпрома» с «Росспиртпромом»

Федеральная антимонопольная служба согласовала слияние «Татспиртпрома» с «Росспиртпромом», говорится в пресс-релизе. В тексте сообщается, что сделка готовилась в течение года. Головные офисы обеих компаний буду находиться в Казани.

Компания АО «Татспиртпром» информирует о получении одобрения со стороны ФАС на покупку АО «Росспиртпром» 100% акций АО «Татспиртпром». <…> Модель дальнейшего функционирования предполагает сохранение двух юридических лиц, каждое из которых продолжит специализироваться в соответствии со своей базовой компетенцией, — говорится в пресс-релизе.

«Татспиртпром» считается одним из крупнейших производителей крепкого алкоголя в России. Компания была основана в 1997 году. По данным «Коммерсанта», бизнес компании оценивается в 20-25 млрд рублей.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о передаче 100% акций «Ленфильма» в собственность Санкт-Петербурга. Правительству РФ в течение полугода необходимо обеспечить передачу ценных бумаг в собственность города. Мера направлена на развитие отечественного кинопроизводства.

