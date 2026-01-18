Азаров рассказал, почему Зеленскому выгоден режим ЧС на Украине Азаров: режим ЧС выгоден Зеленскому из-за снижения контроля за бюджетом

Режим чрезвычайной ситуации в энергетической сфере, введенный на Украине, выгоден президенту Владимиру Зеленскому, заявил бывший премьер-министр страны Николай Азаров в своем Telegram-канале. По его мнению, снижение контроля за расходованием бюджетных средств в таких условиях «приведет к их очередному разворовыванию».

Режим чрезвычайной ситуации выгоден Зеленскому. Когда реально ситуация чрезвычайная, такой режим дает возможность расходовать средства без определенного контроля, что облегчает и ускоряет принятие решений. Тут не до тендеров, — написал политик.

Ранее Зеленский охарактеризовал ситуацию в энергосистеме Украины как непростую. Он сообщил, что восстановительные работы ведутся на объектах в Сумской, Харьковской, Одесской, Хмельницкой и других областях.

До этого он раскритиковал работу администрации Киева, возглавляемую мэром украинской столицы Виталием Кличко. Он заявил, что городские власти упустили время для решения проблем, связанных с блэкаутом и отключением отопления, поэтому за ситуацию взялись на правительственном уровне.