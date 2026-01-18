Атака США на Венесуэлу
18 января 2026 в 13:48

Зеленский описал ситуацию в энергосистеме Украины

Зеленский назвал ситуацию в украинской энергосистеме непростой

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: IMAGO/Chris Emil Janssen/imago-images.de/Global Look Press
Президент Украины Владимир Зеленский охарактеризовал ситуацию в энергосистеме страны как непростую. В своем Telegram-канале он сообщил, что восстановительные работы ведутся на объектах в Сумской, Харьковской, Одесской, Хмельницкой и других областях.

Непростой остается ситуация в энергосистеме, — написал политик.

Ранее сообщалось, что жители Киева начали устанавливать туристические палатки прямо в своих квартирах, чтобы согреться в условиях отсутствия центрального отопления более недели. На улицах горожане также греются у костров, сложенных из выброшенных новогодних елок. Погода настолько холодная, что в одной из многоэтажек лестничные пролеты превратились в ледяные глыбы после тушения пожара.

До этого Зеленский раскритиковал работу администрации Киева, возглавляемую мэром украинской столицы Виталием Кличко. Он заявил, что городские власти упустили время для решения проблем, связанных с блэкаутом и отключением отопления, поэтому за ситуацию взялись не на городском, а на правительственном уровне.

