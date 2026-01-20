«Маниакальная заряженность»: в России раскритиковали курс Дании Посол Барбин: Дания маниакально заряжена на конфронтацию с Россией

Отношения России и Дании находятся в глубоком кризисе из-за позиции Копенгагена, заявил ТАСС российский посол в королевстве Владимир Барбин. Из-за сознательной конфронтации датских властей Москва не может поддерживать с ними конструктивный диалог.

Маниакальная заряженность Копенгагена на конфронтацию с Россией <...> делают невозможным поддержание с нашей стороны нормальных отношений с Данией, — сказал дипломат.

Это заявление прозвучало на фоне решения Дании разрешить строительство на своей территории завода украинской компании по производству компонентов для вооружений. В российском МИД это назвали враждебной авантюрой, подрывающей региональную стабильность.

Ранее стало известно, что представители Дании отказались от участия во Всемирном экономическом форуме в Давосе на этой неделе. Решение было принято на фоне обострения международного спора вокруг Гренландии. При этом официальные лица из Дании подтвердили, что они получили приглашение.

До этого военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов заявил, что в случае вывода американских военных баз с территории Европы Евросоюз окажется в беззащитном положении. По его словам, у европейских стран на данный момент нет реальных рычагов давления на Вашингтон.