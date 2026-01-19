Раскрыто, может ли ЕС запретить США использовать военные базы в регионе

Евросоюз станет беззащитным в случае решения убрать американские военные базы со своей территории, заявил NEWS.ru историк войск ПВО Юрий Кнутов. По словам военного эксперта, у европейских стран в настоящий момент отсутствуют реальные рычаги давления на Вашингтон.

Военные базы США находятся в Европе с момента окончания Второй мировой войны. То есть американцы там расположились как победители гитлеровской Германии. Поэтому я сомневаюсь, что европейцы могут как-то жестко повлиять на ситуацию, связанную с базами США. Если европейцы решат убрать Соединенные Штаты из региона, то, по сути, с военной точки зрения они окажутся в крайне тяжелом положении, учитывая, что запасы оружия, которые у них были, они истратили, поставляя Киеву. Поэтому без американцев европейцы практически становятся беззащитными, — пояснил Кнутов.

Он добавил, что даже попытки ЕС создать общую систему ПРО или другие совместные оборонные проекты пока не привели к формированию полноценных объединенных вооруженных сил, способных заменить американское присутствие. По его словам, Вашингтон также может надавить на Европу, постепенно вводя новые торговые пошлины.

В ЕС пытаются разрабатывать европейскую ПРО, готовят проект «Стена дронов», но с военной точки зрения у них серьезные проблемы. Конечно, они пытаются еще как-то вооружаться, но пока единого подхода к созданию объединенных вооруженных сил Европы я не вижу. Более того, у США есть очень мощные рычаги, связанные с применением повышенных тарифов. Они сейчас ввели 10-процентные пошлины и еще могут ввести 25-процентные тем странам, которые не поддержат их попытки поглотить Гренландию. Но если будут введены условно 100-процентные или больше, мы прекрасно понимаем, что европейская экономика просто рухнет, — резюмировал Кнутов.

Ранее сообщалось, что Германия может резко повысить стоимость аренды военных объектов для США. Данная мера рассматривается как ответ на введенные американские торговые пошлины. Вариант полного закрытия американских баз на немецкой территории при этом не рассматривается.