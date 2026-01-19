Дания оставила себя без Давоса из-за Гренландии Bloomberg: Дания не будет направлять делегацию в Давос из-за Гренландии

Представители Дании отказались от участия во Всемирном экономическом форуме в Давосе на этой неделе, сообщило агентство Bloomberg. Решение принято на фоне обострения международного спора вокруг Гренландии. Хотя официальные лица из Дании подтвердили, что они получили приглашение.

В этом году были приглашены представители датского правительства, и любые решения о присутствии принимаются соответствующим правительством. Мы можем подтвердить, что датское правительство не будет представлено в Давосе на этой неделе, — говорится в публикации агентства.

Ранее военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов заявил, что в случае вывода американских военных баз с территории Европы Евросоюз окажется в беззащитном положении. По его словам, у европейских стран на данный момент нет реальных рычагов давления на Вашингтон. Эксперт отметил, что даже попытки ЕС создать общую систему ПРО или другие совместные оборонные проекты пока не увенчались успехом.

До этого представитель Еврокомиссии Олоф Джилл на брифинге призвал Вашингтон к диалогу и сдержанности. Именно так он прокомментировал угрозы президента США Дональда Трампа ввести новые пошлины против стран, поддерживающих территориальную целостность Дании.