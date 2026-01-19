Еврокомиссия призвала США к сдержанности в ответ на угрозы Трампа

Брюссель призывает Вашингтон к диалогу и сдержанности, заявил представитель Еврокомиссии Олоф Джилл на брифинге. Так он прокомментировал угрозы президента США Дональда Трампа ввести новые пошлины против сторонников территориальной целостности Дании, передает ТАСС.

ЕС рассчитывает избежать новых американских тарифов и не считает необходимым эскалацию напряженности в отношениях с США. <...> Контакты с США продолжаются на всех уровнях. Иногда лучшая политика — это сдержанность и ответственное руководство ЕС, — сказал он.

Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер выступил с экстренным обращением к нации, чтобы разъяснить позицию правительства по вопросу Гренландии. Он подчеркнул, что судьбу острова должны определять только его жители и Королевство Дания. Он также прокомментировал угрозы Трампа ввести пошлины против европейских стран. По словам Стармера, «торговая война не отвечает чьим-либо интересам» и Лондон рассчитывает на дипломатическое урегулирование разногласий.

До этого американский лидер Дональд Трамп отметил, что Дания за 20 лет так и не смогла устранить якобы исходящую от России «угрозу» для Гренландии, о которой предупреждали в НАТО. По мнению президента США, теперь настало время «устранить эту проблему».