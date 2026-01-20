Число жертв пожара в крупном ТЦ Пакистана увеличилось The Express Tribune: число жертв пожара в ТЦ в Карачи достигло 26 человек

Число погибших в результате крупного пожара в торговом центре Gul Plaza в пакистанском Карачи продолжает расти. По последним данным, подтверждена гибель 26 человек, среди которых есть пожарный, сообщает издание The Express Tribune.

Спасательные работы на месте трагедии все еще продолжаются. На данный момент доступ к ряду помещений заблокирован.

Пожар начался вечером 17 января на первом этаже здания, расположенного в густонаселенном районе. Огонь бушевал более 33 часов, что значительно осложнило ситуацию. По предварительной информации, причиной возгорания стало короткое замыкание.

Спасатели опасаются, что под завалами на нижних этажах здания могут находиться десятки людей, что может привести к дальнейшему росту числа жертв. В связи с трагедией Посольство Российской Федерации в Пакистане выразило официальные соболезнования правительству и народу страны.

