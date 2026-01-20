Атака США на Венесуэлу
Число жертв пожара в крупном ТЦ Пакистана увеличилось

The Express Tribune: число жертв пожара в ТЦ в Карачи достигло 26 человек

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Число погибших в результате крупного пожара в торговом центре Gul Plaza в пакистанском Карачи продолжает расти. По последним данным, подтверждена гибель 26 человек, среди которых есть пожарный, сообщает издание The Express Tribune.

Спасательные работы на месте трагедии все еще продолжаются. На данный момент доступ к ряду помещений заблокирован.

Пожар начался вечером 17 января на первом этаже здания, расположенного в густонаселенном районе. Огонь бушевал более 33 часов, что значительно осложнило ситуацию. По предварительной информации, причиной возгорания стало короткое замыкание.

Спасатели опасаются, что под завалами на нижних этажах здания могут находиться десятки людей, что может привести к дальнейшему росту числа жертв. В связи с трагедией Посольство Российской Федерации в Пакистане выразило официальные соболезнования правительству и народу страны.

Ранее сообщалось, что музыкант Такер Циммерман и его супруга Мари-Клэр Ламберт погибли в Бельгии при пожаре. Возгорание возникло в доме погибших в коммуне Сен-Жорж-сюр-Мез, город Льеж. Один из соседей вызвал экстренные службы, но к моменту прибытия специалистов пожар уже был сильным.

Пакистан
пожары
ТЦ
жертвы
