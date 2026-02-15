Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
15 февраля 2026 в 23:32

Украинский военный устроил стрельбу по сотрудникам ТЦ

«Страна.ua»: военнослужащий ВСУ начал стрельбу в торговом центре Хмельницкого

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

В городе Хмельницком на западе Украины военный устроил стрельбу в торговом центре, сообщает издание «Страна.ua». В результате инцидента пострадали двое — охранник и сотрудница торгового комплекса.

В Хмельницком военный открыл огонь в торговом центре, — говорится в сообщении.

Мотивы стрелка на данный момент неизвестны. По информации украинских журналистов, он открыл огонь по людям без видимых причин.

Прибывшие на место сотрудники полиции оцепили территорию, однако официальные комментарии от правоохранителей пока не поступали. О судьбе нападавшего и его личности также ничего не сообщается.

В СМИ уточняется, что на Украине участились случаи применения оружия военными. Это происходит на фоне продолжающейся мобилизации и психологической нагрузки на личный состав. Следствию предстоит установить обстоятельства и мотивы стрельбы, а также дать правовую оценку действиям вооруженного человека в общественном месте.

Ранее сообщалось, что в Одессе во время рейда по выявлению уклонистов произошло вооруженное нападение на представителя территориального центра комплектования (ТЦК). Мужчина, остановленный для проверки документов, ударил военнослужащего ножом и скрылся, проинформировал Одесский областной военкомат.

Хмельницкий
Украина
ТЦ
стрельба
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Массированный обстрел Белгорода: повреждения энергетики, пострадавшие
Вице-премьер Чехии сделал Хиллари Клинтон «очень несчастной»
Разногласия по санкциям привели к отставке замглавы Минфина США
Силы ПВО подрезали «крылья» 49 украинским беспилотникам
Случаи в Москве и Петербурге: угрожает ли оспа обезьян РФ, смертельна ли
Американец устроил кровавую расправу украинской беженке и ее парню
Украинский военный устроил стрельбу по сотрудникам ТЦ
«Мясник и убийца»: новый комбриг ВСУ «утилизирует» собственных солдат
Сирийские военные заняли оставленную США военную базу
Израильские ультраортодоксы напали на женщин — солдат ЦАХАЛ
ВСУ атаковали промышленные объекты в Белгородской области
Игры и конкурсы на Масленицу для детей и взрослых
В Афганистане предположили, кто победит в конфликте США и Ирана
SHOT сообщил о серии взрывов над Рязанью
Конькобежка из Нидерландов стала рекордсменкой на олимпийской 500-метровке
Российская фигуристка не вышла на первую тренировку на Олимпиаде
В Швейцарии решили не довольствоваться ролью «швейцара» в вопросе Украины
«Хорошая актриса»: кинокритик провел аналогии между Бузовой и Гурченко
Страны G7 обсудили главные угрозы на Ближнем Востоке и в Азии
«Нефтяной шантаж»: премьер Словакии обвинил Украину в давлении на Венгрию
Дальше
Самое популярное
Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев
Культура

Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев

Салат на каждый день, который легко заменит ужин за счет своей сытности: из курицы и красной фасоли
Общество

Салат на каждый день, который легко заменит ужин за счет своей сытности: из курицы и красной фасоли

Чешские обжаренные тосты с сыром. Три ингредиента, а вкус такой, будто полдня колдовала
Общество

Чешские обжаренные тосты с сыром. Три ингредиента, а вкус такой, будто полдня колдовала

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.