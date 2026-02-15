Украинский военный устроил стрельбу по сотрудникам ТЦ

В городе Хмельницком на западе Украины военный устроил стрельбу в торговом центре, сообщает издание «Страна.ua». В результате инцидента пострадали двое — охранник и сотрудница торгового комплекса.

В Хмельницком военный открыл огонь в торговом центре, — говорится в сообщении.

Мотивы стрелка на данный момент неизвестны. По информации украинских журналистов, он открыл огонь по людям без видимых причин.

Прибывшие на место сотрудники полиции оцепили территорию, однако официальные комментарии от правоохранителей пока не поступали. О судьбе нападавшего и его личности также ничего не сообщается.

В СМИ уточняется, что на Украине участились случаи применения оружия военными. Это происходит на фоне продолжающейся мобилизации и психологической нагрузки на личный состав. Следствию предстоит установить обстоятельства и мотивы стрельбы, а также дать правовую оценку действиям вооруженного человека в общественном месте.

Ранее сообщалось, что в Одессе во время рейда по выявлению уклонистов произошло вооруженное нападение на представителя территориального центра комплектования (ТЦК). Мужчина, остановленный для проверки документов, ударил военнослужащего ножом и скрылся, проинформировал Одесский областной военкомат.