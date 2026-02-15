Одессит напал на сотрудника ТЦК во время проверки документов Одесский областной военкомат: мужчина напал с ножом на сотрудника ТЦК

В Одессе во время рейда по выявлению уклонистов произошло вооруженное нападение на представителя территориального центра комплектования (ТЦК). Мужчина, остановленный для проверки документов, ударил военнослужащего ножом и скрылся, сообщил Одесский областной военкомат.

Нападение случилось еще до начала процедуры проверки. Украинец нанес удар ножом одному из сотрудников ТЦК, после чего сбежал с места происшествия.

Сотрудники правоохранительных органов ведут розыск одессита. На данный момент пострадавший находится в одной из местных больниц, его жизни ничего не угрожает.

На Украине с февраля 2022 года действует всеобщая мобилизация, и сотрудники военкоматов регулярно проводят принудительные задержания мужчин призывного возраста на улицах. Такая практика получила в обществе название «бусификация» и нередко сопровождается конфликтами и сопротивлением.

Ранее уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что число жалоб на работу ТЦК увеличилось в 340 раз за четыре года. По его словам, в 2022 году в офис омбудсмена поступило всего лишь 18 обращений, а в прошлом году их количество достигло 6127 штук. Люди жалуются на незаконное ограничение свободы при задержании, принудительное доставление в военкоматы и формальные медицинские осмотры.