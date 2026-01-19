Музыкант Такер Циммерман погиб при пожаре

Музыкант Такер Циммерман и его супруга Мари-Клэр Ламберт погибли в Бельгии при пожаре, пишет Mirror. Мужчине было 84 года.

84-летний мужчина умер 17 января в результате пожара в их доме в [коммуне] Сен-Жорж-сюр-Мёз, [город] Льеж. Один из соседей вызвал экстренные службы, но к моменту прибытия специалистов пожар уже был сильным, — сказано в материале.

Такер Циммерман появился на свет в США в феврале 1941 года. Уже в четыре года он увлекся музыкой и приступил к обучению игре на инструменте. В 1966 году мужчина решил переехать в Италию, а спустя некоторое время перебрался в Бельгию. В 1970 году состоялась свадьба Такера Циммермана и Мари-Клэр Ламберт. За долгие годы творческой карьеры артист записал несколько музыкальных альбомов.

