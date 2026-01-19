Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
19 января 2026 в 17:31

Музыкант Такер Циммерман погиб при пожаре

Такер Циммерман Такер Циммерман Фото: IMAGO/Gonzales Photo/Thomas Rasm/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Музыкант Такер Циммерман и его супруга Мари-Клэр Ламберт погибли в Бельгии при пожаре, пишет Mirror. Мужчине было 84 года.

84-летний мужчина умер 17 января в результате пожара в их доме в [коммуне] Сен-Жорж-сюр-Мёз, [город] Льеж. Один из соседей вызвал экстренные службы, но к моменту прибытия специалистов пожар уже был сильным, — сказано в материале.

Такер Циммерман появился на свет в США в феврале 1941 года. Уже в четыре года он увлекся музыкой и приступил к обучению игре на инструменте. В 1966 году мужчина решил переехать в Италию, а спустя некоторое время перебрался в Бельгию. В 1970 году состоялась свадьба Такера Циммермана и Мари-Клэр Ламберт. За долгие годы творческой карьеры артист записал несколько музыкальных альбомов.

Ранее из жизни ушел бывший директор Российского этнографического музея в Петербурге историк и философ Владимир Грусман. Ему было 75 лет. Он выступил вдохновителем множества инициатив, значительно обогативших научно-просветительную работу и международные связи музея.

музыканты
умершие
Бельгия
пожары
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Не осознавал»: подозреваемый в убийстве юноши в Электростали дал показания
В США предупредили о критически погодном дне в январе
«Шаги к новой реальности»: в Европе решили создать новое НАТО без США
Трудности с ремонтом обернулись для британца страшной болезнью
Глава управления образования Калуги объяснила ситуацию со школьными обедами
Известного комика обвинили в создании ОПГ
Пенсионер стал жертвой мошенников и потерял больше килограмма золота
Пожилой кондитер трагически погиб на рабочем месте
Жители Петербурга смыли грехи в купели Невы
Больной раком сотрудник заставил авиакомпанию поплатиться за его увольнение
Синоптики спрогнозировали погодную депрессию на Дальнем Востоке
В Госдуме предложили ввести бесплатный проезд для студентов на один день
Украину захлестнула новая волна отключений электричества
«Атаковали целенаправленно»: ВСУ ударили дронами по школе в Запорожье
Что готовить на Крещение: постный борщ с секретным ингредиентом
Центробанк хочет запретить похожие на банкноты и монеты предметы
Экс-нардеп ответил, достигнут ли США и Украина договоренностей в Давосе
«Лютое средневековье»: киевлянка о жизни в столице при свете костров
В Петербурге озаботились ценами на проезд в метро
«Великолепно!»: британцы окунулись в прорубь в Москве и пришли в восторг
Дальше
Самое популярное
Свиная рулька в духовке: нежное мясо с румяной корочкой на ужин
Семья и жизнь

Свиная рулька в духовке: нежное мясо с румяной корочкой на ужин

Рецепт салата из курицы с ананасами и сыром: и в будни, и на праздник
Семья и жизнь

Рецепт салата из курицы с ананасами и сыром: и в будни, и на праздник

Печенье «Поцелуйчики» из готового слоеного теста: быстро и вкусно
Семья и жизнь

Печенье «Поцелуйчики» из готового слоеного теста: быстро и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.