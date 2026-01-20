Атака США на Венесуэлу
20 января 2026 в 03:05

Украина поставила задачу по строительству купола над всей страной

Глава МО Украины Федоров: стране нужен огромный антидроновый купол

Киев, Украина Киев, Украина Фото: Peter Druk/XinHua/Global Look Press
Новоназначенный министр обороны Украины Михаил Федоров поставил перед ведомством амбициозную задачу по созданию комплексной системы противовоздушной обороны. Речь идет о развертывании «антидронового купола», который должен защитить всю территорию страны, написал сам политик в своем Telegram-канале.

Наша задача — построить антидроновый купол над Украиной. Систему, которая реагирует не постфактум, а уничтожает угрозу еще на подлете, — уточнил Федоров.

Реализация «антидронового купола» потребует значительных технологических и финансовых ресурсов. Успех этой инициативы будет зависеть от способности Киева мобилизовать необходимые средства и международную поддержку.

Кандидатуру политика на должность главы ведомства Верховная рада утвердила в январе этого года. В планах нового министра также значатся масштабные проверки и аудиты в армии, военкоматах и самом министерстве. Также главной целью стала борьба с беспилотными летательными аппаратами. Ее Федоров назвал приоритетной для украинской обороны.

Ранее директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева обратила внимание, что экономика Украины все еще не является полноценной рыночной, несмотря на проводимые реформы. Она подчеркнула, что стране необходимо продолжать преобразования, поскольку она не может оставаться в подвешенном состоянии.

