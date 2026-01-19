Генпрокуратура РФ выявила в рыбных компаниях иностранный контроль

Генпрокуратура подала в суд на рыбопромышленные компании из Мурманска и Хабаровска с требованием взыскать с них десятки миллиардов рублей, пишет РБК. Причиной является тот факт, что их конечный бенефициар Юрий Задворный имеет вид на жительство ФРГ, постоянно проживая в странах Евросоюза.

Иски, зарегистрированные Арбитражным судом Москвы, направлены против ряда компаний, включая АО «Мурмансельдь 2». Для обхода запрета акции переписывались на подставных лиц. По версии прокуратуры, это позволило незаконно добывать биоресурсы в 2019–2025 годах.

Также надзорное ведомство выявило, что добытая в России продукция продавалась в страны Европейского союза через подконтрольную Задворному немецкую фирму, — рассказал источник издания.

Общая сумма требований по двум искам превышает 44 млрд рублей. Дело может стать крупнейшим в практике применения закона об иностранном контроле в стратегических отраслях.

Ранее Арбитражный суд Московского округа окончательно отклонил кассационную жалобу экс-бенефициара группы «Домодедово» Дмитрия Каменщика. Изначально Генпрокуратура РФ подала иск к 32 структурам, связанным с аэропортом, а также к самому Каменщику и председателю совета директоров Валерию Когану. Основанием для исковых требований послужил переход компаний группы под иностранное влияние.