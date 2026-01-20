Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
20 января 2026 в 01:49

Два российских аэропорта «захлопнулись» для приема и выпуска самолетов

Росавиация: в аэропортах Саратова и Пензы введены временные запреты на полеты

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) ввело временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в двух региональных аэропортах. Решение касается международного аэропорта Саратова (Гагарин) и аэропорта Пензы.

Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — указано в сообщении регулятора в Telegram-канале.

Ведомство не уточняет детали и сроки действия ограничений, но подчеркивает их превентивный характер. Пассажирам, планирующим вылеты или прилеты в эти города, рекомендуется уточнять актуальную информацию у своих авиакомпаний.

Подобные меры являются стандартной практикой в гражданской авиации. Срок действия ограничений будет определен по мере нормализации операционной обстановки.

Ранее сообщалось, что выполнявший рейс из Минеральных Вод самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы при посадке в аэропорту Махачкалы. В пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ проинформировали, что, предварительным данным, причиной инцидента стал снегопад. Пострадавших нет, самолет повреждений не получил. Следователи работают на месте происшествия, идет проверка.

Росавиация
ограничения
самолеты
аэропорты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ДТП с участием более 100 автомобилей произошло в США
Раскрыта процедура опознания тел Усольцевых в случае их гибели
Трамп поставил антирекорд по росту госдолга США
Много ярких романов и один развалившийся брак: с кем встречалась Бузова
«Знаете ли вы»: в Венгрии осудили памятки по подготовке к ядерной войне
«Завели чат без шефа»: как Европа и Зеленский готовят заговор против США
Мужчинам знать обязательно: чекап для потенции. Инструкция от сексолога
«Маниакальная заряженность»: в России раскритиковали курс Дании
Два российских аэропорта «захлопнулись» для приема и выпуска самолетов
В Молдавии дали оценку решению вывода страны из состава СНГ
«Сейчас будет плохо всем»: Бузова о любви, попсе, карьере — лучшие цитаты
На Запорожской АЭС восстановили энергоснабжение по второй линии
Число жертв пожара в крупном ТЦ Пакистана увеличилось
Петербуржцы завалили власти жалобами на качество уборки снега
Сибиряки провели ночь в палатках в экстремальный мороз
Отсудил 30 тысяч, просит УДО: маньяк-педофил Чигиринских захотел на свободу
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 20 января 2026 года
Солнечная супервспышка обрушила на Землю плазменный шторм
Морозы подняли в Финляндии спрос на жизненно важный ресурс
Миротворец с ружьем в руках: почему Арафат стал главным символом Палестины
Дальше
Самое популярное
Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом
Семья и жизнь

Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты
Семья и жизнь

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин
Семья и жизнь

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.