Два российских аэропорта «захлопнулись» для приема и выпуска самолетов Росавиация: в аэропортах Саратова и Пензы введены временные запреты на полеты

Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) ввело временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в двух региональных аэропортах. Решение касается международного аэропорта Саратова (Гагарин) и аэропорта Пензы.

Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — указано в сообщении регулятора в Telegram-канале.

Ведомство не уточняет детали и сроки действия ограничений, но подчеркивает их превентивный характер. Пассажирам, планирующим вылеты или прилеты в эти города, рекомендуется уточнять актуальную информацию у своих авиакомпаний.

Подобные меры являются стандартной практикой в гражданской авиации. Срок действия ограничений будет определен по мере нормализации операционной обстановки.

Ранее сообщалось, что выполнявший рейс из Минеральных Вод самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы при посадке в аэропорту Махачкалы. В пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ проинформировали, что, предварительным данным, причиной инцидента стал снегопад. Пострадавших нет, самолет повреждений не получил. Следователи работают на месте происшествия, идет проверка.