На базу США в Гренландии направились военные самолеты NORAD: на базу США в Гренландию вылетели на учения военные самолеты

Самолеты Североамериканского командования аэрокосмической обороны (NORAD) в скором времени прибудут в Гренландию, сообщила пресс-служба ведомства в социальной сети Х. В публикации указано, что запланированные полеты носят регулярный характер и формально обеспечены всеми разрешениями.

Воздушные суда отправятся на космическую базу Питуффик, которая является американским объектом на территории автономии. Как заявляет командование, цель миссии — поддержка ранее запланированных учений в рамках трехстороннего оборонного сотрудничества между США, Канадой и Гренландией.

Эта деятельность скоординирована с Королевством Дания, все силы поддержки действуют с необходимыми дипломатическими согласованиями, — говорится в заявлении НОРАД.

Ранее бизнесмен Олег Дерипаска предложил Евросоюзу нестандартное решение для обеспечения безопасности Гренландии. Он убежден, что только российский спецназ «Полярные медведи» защитит остров наилучшим образом.

До этого стало известно, что премьер-министр Чехии Андрей Бабиш в связи со спорами вокруг Гренландии купил глобус, чтобы точно знать, где она находится. Политик добавил, что российская ракета «Орешник» долетит до США за 26 минут, а на 11-й минуте окажется прямо над островом.