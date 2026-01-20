Атака США на Венесуэлу
Мужчинам знать обязательно: чекап для потенции. Инструкция от сексолога

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Тотальный мужской чекап — это не для ипохондриков, а для тех, кто предпочтет выявить проблемы вовремя или предотвратить их. Сексолог Екатерина Матвеева в интервью NEWS.ru рассказала, какие процедуры и анализы позволят заранее обнаружить сбой в мочеполовой системе мужчины.

Анализы крови

В первую очередь следует проверить липидный профиль. Смотреть нужно не на общую цифру, а на расклад. Липопротеины низкой плотности — это «мусор», который застревает в стенках сосудов, закладывая мину в сердце и мозг. Липопротеины высокой плотности — «уборщики», которые этот мусор вывозят. Триглицериды — показатель того, как много лишнего топлива (часто из сахара и алкоголя) курсирует в крови. Липопротеин (а) — это генетический маркер, наследственная поломка в системе очистки. Его высокий уровень прямо указывает, что нужно втройне внимательно следить за сосудами.

Второй анализ — сахар. Гликированный гемоглобин (HbA1c) показывает средний уровень сахара за три месяца. Следующий этап — инсулин. Его хронически высокий уровень — корень многих зол: от растущего живота и низкого тестостерона до гипертонии и воспаления. Это ключевой анализ, который объясняет, почему «ем мало, а не худею» и откуда берется вечная усталость.

3. Гормональный профиль.
  • Тестостерон — не только общий, а обязательно свободный и глобулин, связывающий половые гормоны. Можно иметь приличный общий тестостерон, но из-за высокого ГСПГ его активная фракция будет мизерной. Симптомы — упадок сил, депрессия, сниженное настроение, исчезновение либидо.
  • Лютеинизирующий и фолликулостимулирующий гормоны. Это команды из головного мозга яичкам. Если тестостерон низкий, а ЛГ высокий — значит, мозг кричит, но яички не слушаются. Если низкий и тестостерон, и ЛГ — значит, гипофиз не дает указаний.
  • Пролактин — гормон, который в норме должен быть фоном, а не солистом. Его скачок — частый и коварный подавитель мужской силы. Он тихо душит выработку тестостерона и может провоцировать рост грудных желез. Причины — от стресса и недосыпа до микроаденомы гипофиза.
  • Тиротропин (ТТГ) и Т4 свободный. Щитовидная железа — педаль газа всего метаболизма. Без ее правильной работы никакой спорт и диета не дадут эффекта: вес растет, энергия на нуле, мозг в тумане.
  • Эстрадиол. Когда его много (часто из-за избытка жировой, в которой идет конверсия тестостерона), начинается «феминизация»: жир на боках, гинекомастия, задержка воды, подавленное либидо. Баланс тестостерон/эстрадиол критически важен.

Инструментальные исследования

Анализы — это цифры. Ультразвуковая диагностика и другие методы позволяют подтвердить или опровергнуть подозрения врача.

  1. Трансректальное УЗИ предстательной железы. Оно покажет реальный объем простаты, наличие кальцинатов, очагов воспаления или гипоэхогенных зон, которые требуют пристального внимания. Это быстрая и информативная процедура, которая дает покой на годы вперед.
  2. УЗИ мошонки с допплером показывает структуру яичек, состояние придатков, исключает варикоцеле, который часто протекает бессимптомно, но медленно «душит» яичко, снижая выработку тестостерона и качество спермы.
  3. Ультразвуковая допплерография сосудов полового члена с фармакопробой. Если есть намеки на эректильную дисфункцию, этот метод расставляет все точки над i. Исследование четко разделяет психологические причины и сосудистые проблемы.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Как правильно проходить обследование

Не надо сдавать все анализы разом. Начать нужно с визита к врачу-урологу или андрологу. Обсудить с ним именно ваши тревоги, образ жизни и наследственность. Он как главный механик составит из этого списка твой личный план ТО.

Цель чекапа — не запугать, а вооружить, получить конкретные данные. Это не абстрактное «надо заняться собой», а четкий план: снижать углеводы, добавить цинк и магний, выходить на солнце или корректировать тренировки. Это и есть осознанное, взрослое управление своей жизнью и здоровьем.

Дмитрий Новиков
Д. Новиков
