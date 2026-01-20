Мужчинам знать обязательно: чекап для потенции. Инструкция от сексолога

Тотальный мужской чекап — это не для ипохондриков, а для тех, кто предпочтет выявить проблемы вовремя или предотвратить их. Сексолог Екатерина Матвеева в интервью NEWS.ru рассказала, какие процедуры и анализы позволят заранее обнаружить сбой в мочеполовой системе мужчины.

Анализы крови

В первую очередь следует проверить липидный профиль. Смотреть нужно не на общую цифру, а на расклад. Липопротеины низкой плотности — это «мусор», который застревает в стенках сосудов, закладывая мину в сердце и мозг. Липопротеины высокой плотности — «уборщики», которые этот мусор вывозят. Триглицериды — показатель того, как много лишнего топлива (часто из сахара и алкоголя) курсирует в крови. Липопротеин (а) — это генетический маркер, наследственная поломка в системе очистки. Его высокий уровень прямо указывает, что нужно втройне внимательно следить за сосудами.

Второй анализ — сахар. Гликированный гемоглобин (HbA1c) показывает средний уровень сахара за три месяца. Следующий этап — инсулин. Его хронически высокий уровень — корень многих зол: от растущего живота и низкого тестостерона до гипертонии и воспаления. Это ключевой анализ, который объясняет, почему «ем мало, а не худею» и откуда берется вечная усталость.

3. Гормональный профиль.

Тестостерон — не только общий, а обязательно свободный и глобулин, связывающий половые гормоны. Можно иметь приличный общий тестостерон, но из-за высокого ГСПГ его активная фракция будет мизерной. Симптомы — упадок сил, депрессия, сниженное настроение, исчезновение либидо.

Лютеинизирующий и фолликулостимулирующий гормоны. Это команды из головного мозга яичкам. Если тестостерон низкий, а ЛГ высокий — значит, мозг кричит, но яички не слушаются. Если низкий и тестостерон, и ЛГ — значит, гипофиз не дает указаний.

Пролактин — гормон, который в норме должен быть фоном, а не солистом. Его скачок — частый и коварный подавитель мужской силы. Он тихо душит выработку тестостерона и может провоцировать рост грудных желез. Причины — от стресса и недосыпа до микроаденомы гипофиза.

Тиротропин (ТТГ) и Т4 свободный. Щитовидная железа — педаль газа всего метаболизма. Без ее правильной работы никакой спорт и диета не дадут эффекта: вес растет, энергия на нуле, мозг в тумане.

Эстрадиол. Когда его много (часто из-за избытка жировой, в которой идет конверсия тестостерона), начинается «феминизация»: жир на боках, гинекомастия, задержка воды, подавленное либидо. Баланс тестостерон/эстрадиол критически важен.

Инструментальные исследования

Анализы — это цифры. Ультразвуковая диагностика и другие методы позволяют подтвердить или опровергнуть подозрения врача.

Трансректальное УЗИ предстательной железы. Оно покажет реальный объем простаты, наличие кальцинатов, очагов воспаления или гипоэхогенных зон, которые требуют пристального внимания. Это быстрая и информативная процедура, которая дает покой на годы вперед. УЗИ мошонки с допплером показывает структуру яичек, состояние придатков, исключает варикоцеле, который часто протекает бессимптомно, но медленно «душит» яичко, снижая выработку тестостерона и качество спермы. Ультразвуковая допплерография сосудов полового члена с фармакопробой. Если есть намеки на эректильную дисфункцию, этот метод расставляет все точки над i. Исследование четко разделяет психологические причины и сосудистые проблемы.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Как правильно проходить обследование

Не надо сдавать все анализы разом. Начать нужно с визита к врачу-урологу или андрологу. Обсудить с ним именно ваши тревоги, образ жизни и наследственность. Он как главный механик составит из этого списка твой личный план ТО.

Цель чекапа — не запугать, а вооружить, получить конкретные данные. Это не абстрактное «надо заняться собой», а четкий план: снижать углеводы, добавить цинк и магний, выходить на солнце или корректировать тренировки. Это и есть осознанное, взрослое управление своей жизнью и здоровьем.

