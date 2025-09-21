Топ-10 мифов об интимной близости: сексолог о том, что вы боялись спросить

Укоренившиеся мифы о сексе отравляют отношения, лишая мужчину и женщину удовольствия от интимной близости, рассказала в интервью NEWS.ru сексолог Екатерина Матвеева. Эксперт перечислила топ-10 стереотипов, мешающих построить гармоничные отношения. По ее словам, они создают нереалистичные ожидания, порождая стыд и недовольство партнером.

Миф первый: секс — это только проникновение

Реальность: секс — огромный спектр возможностей для удовольствия и близости. Оральные ласки, петтинг, секс-игрушки, эротический массаж и так далее — все это полноценный половой акт. Ограничиваясь только проникновением, пара теряет львиную долю, а именно 80% доступных ощущений и путей достижения оргазма. Особенно важны руки и пальцы: умение доставить удовольствие с их помощью — бесценный навык.

Исследования, опубликованные в Archives of Sexual Behavior, показывают, что женщины, чьи партнеры регулярно используют стимуляцию клитора во время секса (включая пальцы), испытывают оргазм значительно чаще. Фактически для подавляющего большинства (около 81%) стимуляция клитора необходима для достижения оргазма во время полового акта. Сосредоточение только на пенетрации часто обрекает женщин на фрустрацию.

Миф второй: оргазмы должны быть обязательными и одновременными

Мнение, что оба партнера должны испытывать оргазм всегда и одновременно, убивает спонтанность, превращая интим в экзамен. Наслаждайтесь процессом как таковым. Оргазм — желанный, но не обязательный бонус. Фокус на взаимном удовольствии, а не на «KPI» делает секс гораздо более расслабленным и удовлетворяющим для обоих партнеров. Лишь около 10–15% пар регулярно испытывают одновременные оргазмы. Для многих женщин и мужчин достижение оргазма каждый раз — нереалистичное ожидание.

Миф третий: партнеры обязаны знать, кому из них что нравится

Это прямой путь к недопониманию, обидам и сексуальной неудовлетворенности. Ваши желания — ваш продукт. Не продвигаете — не купят. Партнер не телепат. Честное и открытое общение: «Мне нравится, когда ты делаешь вот так», «Мне некомфортно сейчас», «А давай попробуем это?» — фундамент гармоничной сексуальной жизни. Говорите прямо, уважительно и без стыда.

Миф четвертый: секс должен быть только спонтанным

Планирование интимных встреч — это не скука, а инвестиция в качество. Жизнь полна стрессов, работы, быта. Запись «свидания» в календарь, покупка нового белья или презервативов, обсуждение фантазий заранее — все это создает предвкушение и гарантирует, что близости найдется место. Хороший секс требует логистики. Продуманность позволяет расслабиться и погрузиться в процесс, а не метаться в поисках презерватива в последний момент.

Миф пятый: физиологическое возбуждение равно согласию и готовности

Реальность: женское тело может рефлекторно реагировать смазкой или эрекцией (вагинальной или клиторальной) на стимуляцию, в то время как голова говорит «стоп» или «не хочу». Согласие — единственная основа для секса. Нет возбуждения «авансом». Физиологическая реакция не означает желания продолжить. Сначала возбуждается мозг, потом тело. Уважайте вербальное или невербальное «нет», даже если есть признаки физиологического возбуждения.

Миф шестой: чем больше партнеров/опыта — тем лучше человек в сексе

Искусный любовник — это тот, кто открыт к обратной связи, умеет откликаться на потребности партнера здесь и сейчас, а не тот, у кого длинный список «завоеваний». Опыт с одним человеком, основанный на глубоком взаимопонимании и экспериментировании, часто бывает гораздо насыщеннее, чем поверхностные связи со многими. Исследования Kinsey Institute не находят прямой корреляции между количеством сексуальных партнеров и удовлетворенностью собственной сексуальной жизнью или навыками.

Миф седьмой: если у женщины нет оргазма — она фригидна

Крайне вредный и устаревший стереотип. Аноргазмия (отсутствие оргазма) у женщин — распространенное явление, и оно редко связано с фригидностью, а сам термин ненаучен и приводит к стигматизации. Причины могут быть физиологическими (гормональные сбои, последствия родов, прием лекарств), психологическими (стресс, тревога, прошлый травматичный опыт, репрессивное воспитание) или связанными с качеством стимуляции (см. миф 1).

Отсутствие оргазма у женщины — не ее вина или недостаток, а повод для совместного с партнером поиска решений (и часто — обращения к специалистам: гинекологу, сексологу, психологу), а не для осуждения. По разным данным, от 10% до 40% женщин испытывают значительные трудности с достижением оргазма.

Миф восьмой: секс — это обязанность в длительных отношениях

Никто не обязан заниматься сексом. Согласие каждый раз должно быть добровольным и с энтузиазмом. Мысль, что «надо» заниматься сексом для поддержания отношений, по графику или потому что «партнер ждет», приводит к близости под давлением, чувству отвращения к интиму и глубокой неудовлетворенности. Здоровый секс рождается из взаимного желания и удовольствия. Если это не совпадает, важнее поговорить о причинах и найти компромисс (например, другие формы близости), чем исполнять «супружеский долг».

Миф девятый: страсть в длительных отношениях возникает без усилий

Поддерживать желание в длительных отношениях — это сознательная работа, а не магия. Это требует усилий: создание пространства для близости (физической и эмоциональной), флирт, новизна (в том числе сексуальная — см. миф 4), работа над эмоциональной связью вне спальни, умение снова видеть партнера привлекательным. Ждать, что страсть самостоятельно будет гореть годами, — путь к разочарованию. Желание часто следует за действием: иногда нужно начать ласкать, целовать, чтобы возникло возбуждение, а не ждать, пока оно свалится с неба. Знаменитый «эксперимент с поцелуями» показывает, что пары, которые целенаправленно уделяют время физической ласке (даже просто 6-секундному поцелую) без ожидания секса, сообщают о значительном росте чувства связи и сексуального желания.

Миф десятый: есть нормальный секс, а все остальное — странности или извращения

Реальность: сексуальность невероятно разнообразна. То, что кажется нормальным или естественным одному человеку или паре, может быть чужим или неинтересным другому. Границы нормы очень широки, если все происходит по взаимному согласию, без вреда и приносит удовольствие. Фантазии, ролевые игры, БДСМ-практики, основанные на безопасности, согласии и разумности, нестандартные позы, использование игрушек — все это может быть частью здоровой сексуальной жизни конкретной пары.

