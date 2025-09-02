Психолог развеяла популярный среди мужчин миф о сексе

Мужчины не должны стесняться говорить с партнершей о сексе и своих желаниях, заявила NEWS.ru психолог Виктория Богунова. По ее словам, подобные разговоры о близости являются признаком зрелости и проявлением уважения к женщине и самому себе.

Многие мужчины уверены: если ты спрашиваешь у партнерши, что ей нравится, или признаешь, что сам чего-то не знаешь, то выглядишь неловко, неуверенно, не мужиком. Отсюда привычка действовать наугад и копировать чужие сценарии, вместо того чтобы узнавать реального человека. На самом деле именно умение говорить о сексе — один из признаков зрелости. Спросить напрямую, поделиться своими фантазиями, сказать «так мне не подходит» — это не о слабости, а об уважении к себе и партнерше, — сказала Богунова.

Она уточнила, что табу на разговоры делает секс похожим на игру в угадайку. По словам психолога, партнеры боятся смутить друг друга и лишаются главного — настоящей близости и свободы быть собой.

Разговоры не убивают страсть, а делают ее глубже. Мужчина, который умеет обсуждать интимную сферу, не только снимает напряжение, но и получает гораздо больше доверия и удовольствия в отношениях, — добавила Богунова.

Ранее семейный психолог Мария Долгих заявила, что отсутствие секса в длительных отношениях является мифом и служит оправданием для многих пар. По ее словам, страсть трансформируется в спокойную привязанность, и это считается нормой. Она подчеркнула, что меняется характер влечения, но оно не всегда угасает.