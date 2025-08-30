День знаний — 2025
30 августа 2025 в 11:55

Психолог развеяла миф о связи длительности отношений с частотой секса

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Отсутствие секса в длительных отношениях является мифом и служит оправданием для многих пар, заявила NEWS.ru семейный психолог Мария Долгих. По ее словам, страсть трансформируется в спокойную привязанность, и это считается нормой. Она подчеркнула, что меняется характер влечения, но оно не всегда угасает.

В долгих отношениях страсть неизбежно сходит на нет — этот миф служит оправданием для многих пар, которые перестали работать над своей интимной жизнью. Считается, что страсть неизбежно трансформируется в спокойную привязанность, и это норма. Да, характер влечения меняется, но оно не обязано исчезать. Естественное угасание часто является следствием не времени, а накопленных обид, рутины и нежелания вкладываться в отношения, — пояснила Долгих.

Специалист подчеркнула, что физическая связь в длительных отношениях — это не данность, а индикатор здоровья партнеров. По ее словам, в интимную жизнь, как и в общение, и в совместный досуг, необходимо сознательно вкладывать силы и фантазию.

Ранее сексолог Дмитрий Гухман заявил, что мужчина влюбляется в женщину целиком, а не в ее безупречную вульву, поэтому не стоит прибегать к интимной косметологии и тем более к хирургии, если для этого нет медицинских показаний. По его словам, истинная сексуальность базируется на дружбе и взаимоуважении.

