Сексолог объяснил, почему мужчины не замечают «изъяны» женского тела

Мужчина влюбляется в женщину целиком, а не в ее безупречную вульву, поэтому не стоит прибегать к интимной косметологии и тем более хирургии, если на это нет медицинских показаний, сказал NEWS.ru психолог, сексолог, телеведущий Дмитрий Гухман. По его словам, истинная сексуальность базируется на дружбе и взаимоуважении.

Мужчина влюбляется в женщину целиком, а не в какие-то отдельные части ее тела, не в безупречную вульву. Истинная сексуальность базируется на дружбе. И тогда конкуренток не будет. И тогда мужчина захочет не только снимать трусики, но и взять на себя ответственность, сделать предложение, — сказал Гухман.

Он добавил, что если женщины решаются на интимную пластику из-за стремления стать красивее, то им стоит поработать с психологом над самооценкой.