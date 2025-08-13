Сексолог объяснил, почему мужчины не замечают «изъяны» женского тела

Мужчина влюбляется в женщину целиком, а не в ее безупречную вульву, поэтому не стоит прибегать к интимной косметологии и тем более хирургии, если на это нет медицинских показаний, сказал NEWS.ru психолог, сексолог, телеведущий Дмитрий Гухман. По его словам, истинная сексуальность базируется на дружбе и взаимоуважении.
Мужчина влюбляется в женщину целиком, а не в какие-то отдельные части ее тела, не в безупречную вульву. Истинная сексуальность базируется на дружбе. И тогда конкуренток не будет. И тогда мужчина захочет не только снимать трусики, но и взять на себя ответственность, сделать предложение, — сказал Гухман.
Он добавил, что если женщины решаются на интимную пластику из-за стремления стать красивее, то им стоит поработать с психологом над самооценкой.
Ранее в России предложили обязать застройщиков делать толстые стены, чтобы пары могли полноценно проживать личную жизнь, в частности не стесняться заниматься сексом, чтобы поднять демографию. С такой инициативой выступил председатель Межрегиональной общественной организации «Отцы рядом» Иван Курбаков.