13 августа 2025 в 19:23

Сексолог объяснил, почему мужчины не замечают «изъяны» женского тела

Сексолог Гухман: мужчина влюбляется в женщину целиком, а не в безупречную вульву

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Мужчина влюбляется в женщину целиком, а не в ее безупречную вульву, поэтому не стоит прибегать к интимной косметологии и тем более хирургии, если на это нет медицинских показаний, сказал NEWS.ru психолог, сексолог, телеведущий Дмитрий Гухман. По его словам, истинная сексуальность базируется на дружбе и взаимоуважении.

Мужчина влюбляется в женщину целиком, а не в какие-то отдельные части ее тела, не в безупречную вульву. Истинная сексуальность базируется на дружбе. И тогда конкуренток не будет. И тогда мужчина захочет не только снимать трусики, но и взять на себя ответственность, сделать предложение, — сказал Гухман.

Он добавил, что если женщины решаются на интимную пластику из-за стремления стать красивее, то им стоит поработать с психологом над самооценкой.

Ранее в России предложили обязать застройщиков делать толстые стены, чтобы пары могли полноценно проживать личную жизнь, в частности не стесняться заниматься сексом, чтобы поднять демографию. С такой инициативой выступил председатель Межрегиональной общественной организации «Отцы рядом» Иван Курбаков.

секс
интим
психологи
сексологи
советы
самооценка
любовь
отношения
Максим Ширяев
М. Ширяев
