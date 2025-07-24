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24 июля 2025 в 10:48

Общественники потребовали увеличить толщину стен в домах ради секса

«Отцы рядом» призвали обязать застройщиков делать толстые стены ради секса

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В России предложили обязать застройщиков делать толстые стены, сообщил LIFE.ru председатель Межрегиональной общественной организации «Отцы рядом» Иван Курбаков. По его словам, такая мера позволит россиянам полноценно проживать личную жизнь, в частности, не стесняться заниматься сексом, чтобы поднять демографию.

Высокая звукопроницаемость стен и перегородок создает препятствия для нормальной жизнедеятельности, мешает полноценному отдыху, занятиям с детьми, а также негативно сказывается на личной жизни граждан, — говорится в обращении.

Ранее сообщалось, что в 13 крупных российских городах резко снизились цены на квартиры. По данным консалтинговой компании SRG, цены на жилье упали в Твери, Саратове и Магнитогорске. Также снижение стоимости жилья зафиксировали в Кирове, Волгограде, Москве, Санкт-Петербурге и Пензе. Однако говорить об устойчивой тенденции пока рано, считают аналитики.

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Россия
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