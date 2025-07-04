В 13 городах России резко подешевели квартиры

В 13 крупных российских городах зафиксировано резкое снижение цен на квартиры, передает РБК со ссылкой на данные консалтинговой компании SRG. Однако говорить об устойчивой тенденции пока рано.

Июнь стал первым месяцем 2025 года, когда в ряде городов России зафиксировано снижение цен на жилье: отрицательная динамика отмечена в 13 из 50 городов, тогда как в мае снижение наблюдалось лишь в одном, — рассказал руководитель «Бизнес IT-решения в жилой недвижимости» группы SRG Максим Русаков.

Отмечается, что цены на жилье упали в Твери, Саратове и Магнитогорске. Также снижение стоимости жилья зафиксировали в Кирове, Волгограде, Москве, Санкт-Петербурге и Пензе. Эксперт подчеркнул: в июле и августе спад цен продолжится на фоне отпусков. Традиционно в эти месяцы наблюдается малое количество сделок и заметные скидки на реальных торгах.

Ранее риелтор Герман Борисов предупредил о рисках при покупке срочного жилья: владелец может иметь долги или проблемы с психикой. Перед приобретением недвижимости он посоветовал заранее ознакомиться с кредитной историей продавца.