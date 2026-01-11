Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
11 января 2026 в 22:43

Швеция потратит рекордную сумму на модернизацию ПВО

Правительство Швеции заявило о выделении $1,6 млрд на обновление ПВО

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Швеция для укрепления своей обороны намерена произвести масштабные инвестиции в противовоздушные системы, говорится в заявлении на сайте правительства. Власти официально заявили о планах направить приблизительно 15 млрд шведских крон (около $1,6 млрд) на развитие наземной противовоздушной обороны.

Основная цель — расширить и модернизировать возможности вооруженных сил для защиты воздушного пространства страны. В рамках этой масштабной программы планируется не только закупить новейшее оборудование, но и сформировать, обучить, а также полностью оснастить целый ряд новых подразделений ПВО. Первый промышленный заказ на технику и системы в рамках данного проекта уже запланирован на начало 2026 года.

Создавая наземные подразделения ПВО, Швеция расширяет уже существующую систему и усиливает защиту мобилизации боевых частей, заявил министр обороны Пал Йонсон. По его мнению, это повысит порог поражения, укрепит оборонительные возможности Швеции и внесет вклад в коллективное сдерживание и оборону НАТО.

Ранее стало известно, что Вашингтон намерен скорректировать восприятие Альянса на международной арене, исключив образ безостановочно расширяющейся организации. Эта цель зафиксирована в новой редакции Стратегии национальной безопасности Соединенных Штатов, обнародованной администрацией Белого дома.

Швеция
ПВО
модернизация
инвестиции
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Нам не место на Украине»: экс-наемник рассказал о нацистах в ВСУ
Швеция потратит рекордную сумму на модернизацию ПВО
В Шереметьево сообщили о решении проблемы с багажом пассажиров
Две российские ракеты превратили в пыль украинский F-16
Умерла одна из самых старых жительниц России
Ozon скрыл ряд ветеринарных препаратов после волны отравлений подростков
В Минэнерго США умолчали о судьбе танкера с иранской нефтью
Число погибших силовиков в Иране увеличилось
Ространснадзор вмешался в скандал с багажом на рейсе Москва — Дубай
Пьяный житель Ейска осквернил Доску почета с портретами ветеранов
Дмитриев назвал причину блокировки соцсети X Стармером
Mash: Долина отправилась в Абу-Даби во время разбирательств с квартирой
Россиянин погиб в лобовом столкновении иномарок
Подростков-вандалов из-за граффити на стене дома заставили убирать снег
Неизвестные ночью протаранили стеклянную дверь торгового центра
Стала известна судьба пропавшей на башкирском водохранилище девочки
Побережье Ялты накрыло штормом
Захарова пообещала «неотвратимое наказание» за атаку ВСУ на Воронеж
Дубцова поделилась фотографиями с возлюбленным
ФРГ захотела создать новую миссию НАТО после притязаний США на Гренландию
Дальше
Самое популярное
Картофель в духовке «как на костре»: бесподобный гарнир к курице, мясу и рыбе
Общество

Картофель в духовке «как на костре»: бесподобный гарнир к курице, мясу и рыбе

Ваша духовка создаст идеальный ужин: картофельная запеканка «Французский гратен». Тонкие ломтики в нежном сливочном соусе
Общество

Ваша духовка создаст идеальный ужин: картофельная запеканка «Французский гратен». Тонкие ломтики в нежном сливочном соусе

Слоёное тесто, творог и сметана — готовлю сербскую гибаницу. Та самая, где в каждом кусочке хруст, нежность и сладость
Общество

Слоёное тесто, творог и сметана — готовлю сербскую гибаницу. Та самая, где в каждом кусочке хруст, нежность и сладость

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.