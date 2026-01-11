Швеция потратит рекордную сумму на модернизацию ПВО Правительство Швеции заявило о выделении $1,6 млрд на обновление ПВО

Швеция для укрепления своей обороны намерена произвести масштабные инвестиции в противовоздушные системы, говорится в заявлении на сайте правительства. Власти официально заявили о планах направить приблизительно 15 млрд шведских крон (около $1,6 млрд) на развитие наземной противовоздушной обороны.

Основная цель — расширить и модернизировать возможности вооруженных сил для защиты воздушного пространства страны. В рамках этой масштабной программы планируется не только закупить новейшее оборудование, но и сформировать, обучить, а также полностью оснастить целый ряд новых подразделений ПВО. Первый промышленный заказ на технику и системы в рамках данного проекта уже запланирован на начало 2026 года.

Создавая наземные подразделения ПВО, Швеция расширяет уже существующую систему и усиливает защиту мобилизации боевых частей, заявил министр обороны Пал Йонсон. По его мнению, это повысит порог поражения, укрепит оборонительные возможности Швеции и внесет вклад в коллективное сдерживание и оборону НАТО.

