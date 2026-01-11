Атака США на Венесуэлу
В Шереметьево сообщили о решении проблемы с багажом пассажиров

Шереметьево адресно доставил багаж почти половине ожидающих его пассажиров

Люди в зале ожидания международного аэропорта Шереметьево Люди в зале ожидания международного аэропорта Шереметьево Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Более половины багажа пассажиров, задержанного из-за сильного снегопада, было адресно доставлено владельцам, сообщила пресс-служба аэропорта Шереметьево в своем Telegram-канале. Воздушная гавань работает в штатном режиме, а ситуацию с багажом удалось полностью нормализовать.

В сообщении, опубликованном 11 января, уточняется, что к 17:30 по московскому времени более 50% единиц багажа уже были доставлены клиентам. Все службы аэропорта в усиленном режиме занимаются очисткой аэродрома, привокзальных площадей и взлетно-посадочных полос от последствий аномального снегопада, используя специальную технику.

В условиях снегопада продолжается стабильное обслуживание рейсов российских и зарубежных авиакомпаний на вылет и прилет по скорректированному авиакомпаниями расписанию... По состоянию на 17:30 мск 11 января 2026 года более половины единиц багажа доставлены адресно владельцам, — уточняется в сообщении.

Накануне, по данным центра погоды «Фобос», в Москве прошел рекордный за 56 лет снегопад. За сутки выпало 42% от месячной нормы осадков.

На фоне задержки рейсов из-за погодных аномалий пассажиры были вынуждены превратить Шереметьево в пляж с надувными матрасами и парковку чемоданов. Всего на вылет было задержано 47 рейсов, на прилет — 72, еще один — отменен.

