Сексолог объяснил, что делать партнерам с разной половой конституцией

Разные половые конституции партнеров не помешают им выстроить счастливые крепкие отношения, заявил NEWS.ru психолог, сексолог, телеведущий Дмитрий Гухман. По его словам, если в паре есть дружба, доверие, партнеры смогут обсудить этот вопрос и договориться удовлетворять друг друга так, чтобы всем было комфортно.

Если в паре есть дружба и доверие, их отношениям не помешает разная половая конституция. Они могут удовлетворять друг друга по-разному. Это может быть утренняя мастурбация мужчины на свою жену. Также если муж знает, что у его жены слабая половая конституция, он осознает, что она не хочет не потому, что не любит его, просто у нее физические аппетиты другие. То есть это диалог, — сказал Гухман.

Он добавил, что не существует условной нормы, сколько раз в день стоит заниматься сексом. По его словам, нужно делать это столько раз, сколько хочется, не подгоняя этот процесс под какие-либо стандарты.