13 августа 2025 в 17:40

Сексолог объяснил, что делать партнерам с разной половой конституцией

Сексолог Гухман: партнерам с разной половой конституцией стоит вступать в диалог

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Разные половые конституции партнеров не помешают им выстроить счастливые крепкие отношения, заявил NEWS.ru психолог, сексолог, телеведущий Дмитрий Гухман. По его словам, если в паре есть дружба, доверие, партнеры смогут обсудить этот вопрос и договориться удовлетворять друг друга так, чтобы всем было комфортно.

Если в паре есть дружба и доверие, их отношениям не помешает разная половая конституция. Они могут удовлетворять друг друга по-разному. Это может быть утренняя мастурбация мужчины на свою жену. Также если муж знает, что у его жены слабая половая конституция, он осознает, что она не хочет не потому, что не любит его, просто у нее физические аппетиты другие. То есть это диалог, — сказал Гухман.

Он добавил, что не существует условной нормы, сколько раз в день стоит заниматься сексом. По его словам, нужно делать это столько раз, сколько хочется, не подгоняя этот процесс под какие-либо стандарты.

Ранее сексолог и психолог Екатерина Матвеева заявила, что оргазм является не обязательной частью секса, а приятным бонусом. По ее словам, подобный перфекционизм убивает спонтанность, а гонка за результатом мешает наслаждаться процессом. Она уточнила, что настоящий секс — это не только пенетрация, так как существуют оральные ласки, петтинг, совместная мастурбация и секс-игрушки. По словам психолога, особенно важно обратить внимание на руки и пальцы.

