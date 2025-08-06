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06 августа 2025 в 05:40

Психолог развеяла главные мифы о сексе, мешающие жить

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Оргазм является не обязательной частью секса, а приятным бонусом, заявила NEWS.ru сексолог и психолог Екатерина Матвеева. По ее словам, подобный перфекционизм убивает спонтанность, а гонка за результатом мешает наслаждаться процессом.

Часто вижу, что некоторые стереотипы мешают полноценной сексуальной жизни. Оргазм не должен быть одновременным и обязательным. Я предлагаю гнать такие мысли и перфекционизм прочь. Давление «кончить вместе» убивает спонтанность. Наслаждайтесь процессом, а не гонитесь за KPI. Оргазм — бонус, — сказала Матвеева.

Она уточнила, что настоящий секс — это не только пенетрация, так как существуют оральные ласки, петтинг, совместная мастурбация и секс-игрушки. По словам психолога, особенно важно обратить внимание на руки и пальцы.

Партнер не должен читать мысли. Это может привести к провалу коммуникации. Ваши желания — ваш продукт. Не продвигаете — не купят. Говорите честно: «Мне нравится вот так». Партнер не обязан читать ваши мысли, да и если бы очень хотел, в нашем мире это невозможно, — добавила Матвеева.

Специалист отметила, что заранее запланированный секс не является скучным. По словам психолога, назначение даты свидания, покупка лубриканта и разговор о желаниях — инвестиции в качественную половую жизнь.

Мнение «возбуждение = 100-процентная готовность» особенно опасно для женщин. Тело может откликаться, а голова — говорить «стоп». Согласие — вот основа. Нет возбуждения «авансом»: начала возбуждаем мозг, потом все остальное. Мифы создают нереалистичные ожидания, стыд и неудовлетворенность от сексуальной жизни. Маркер здоровья — комфорт, коммуникация и право на свое удовольствие без шаблонов. Именно на свое, и ничье иное, — объяснила Матвеева.

Ранее сексолог Александра Миллер заявила, что открытые отношения, которые становятся все популярнее среди молодежи, могут привести к развитию тревожности и неуверенности в себе. По ее словам, такое партнерство связано с нежеланием брать на себя обязательства и материальные затраты, а также с распространением мнения о меркантильности женщин.

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