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10 июля 2025 в 10:40

Россиян предупредили об опасности открытых отношений

Сексолог Миллер заявила, что открытые отношения могут привести к тревожности

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Открытые отношения, которые становятся популярнее среди молодежи, могут привести к развитию тревожности и неуверенности в себе, заявила в беседе с «Москвой 24» сексолог Александра Миллер. По ее словам, такие отношения связаны с нежеланием брать на себя обязательства и материальные затраты, а также с распространением мнения о меркантильности женщин.

Миллер объяснила, что в союзах «без обязательств» невозможно полноценно восполнять потребность в любви и принятии. Это также может привести к проблемам с интимной близостью.

Плюс возникнут проблемы с интимной близостью. Ведь секс, который происходит в любви с постоянным партнером, имеет принципиально другой гормональный фон, поэтому он априори ярче, имеет более высокое качество, — отметила эксперт.

Ранее певица Анна Asti (настоящее имя — Анна Дзюба) намекнула, что рассталась с мужем — бизнесменом и своим концертным директором Станиславом Юркиным. При этом артистка ушла от прямого ответа на вопрос журналистов о разводе.

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